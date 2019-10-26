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2顆包子要價20萬！陸客違規攜肉品闖關　海巡署長嘆：心痛的滋味

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▲2顆包子要價20萬！（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

▲2顆包子要價20萬！（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

實習記者曾筠淇／綜合報導

非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延，台灣為了抵禦疫情，海巡人員致力於安檢。本（10）月20日，一名大陸籍旅客攜帶2顆肉包入境，被發現後立刻被安檢同仁攔下，現在不但將面臨新台幣20萬元的罰鍰，他所帶來的肉包也被當場銷毀。

「海巡署長室 Coast Guard」近日在臉書發文寫道，「在馬祖的福澳港邊，遊客們魚貫下船，依序在入境處接受安檢。突然間，X光機的螢幕上，出現了一個讓人注意到的物體！福澳安檢所同仁連忙與海關將持有該項行李的男子給攔下。」而這個引人注目的物體，就是2顆肉包。

從去（2018）年8月，非洲瘟疫就散播到亞洲各地，台灣總算是逃過一劫，免於受到波及，不過海巡署仍小心翼翼，避免相關肉製品被帶入境。因此，當他們發現該名大陸籍旅客的行李居然出現了2顆肉包，就立即收走並銷毀，以免讓這2顆「非洲豬瘟疫區」的包子入境。

這名大陸籍旅客帶的2顆包子要價理當不高，但因為一時的疏忽，而差點將相關肉製品帶進入台灣，此舉也會讓他面臨到新台幣20萬元的罰鍰。「海巡署長室 Coast Guard」對此則幽默表示，這2顆肉包吃起來「大概，是心痛的滋味吧！」

網友看見貼文後，也紛紛留言大力讚許，「辛苦了！有您們的守護，我們才能繼續有滷肉飯可以吃」、「謝謝防疫局辛勞守護台灣」、「感謝防疫人員的努力」、「抓得好！感謝把關辛苦了」、「謝謝辛苦的檢疫和海巡人員們」。

此外，「海巡署長室 Coast Guard」除了發布貼文外，還附上了一張幽默逗趣的圖片，希望能夠藉此提醒大家千萬「不要與豬共舞」，要共同為台灣把關、守護台灣。

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