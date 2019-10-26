雙向十字路口有32種車禍可能！內湖區「這3路段」常發生碰撞

記者孫于珊／台北報導

許多汽車駕駛右轉前未注意後方來車，導致與機車發生事故！其實一個標準的雙向十字路口，會因分流、匯流、交叉，產生32個衝突點，也就是有32種發生車禍的可能。內湖警分局對此特別製作交通安全宣導短片，利用4個實際案例說明，希望加強事故防制觀念。

▲汽車駕駛右轉不慎與機車發生碰撞，騎士慘摔。（圖／記者孫于珊翻攝）

統計內湖區近3年事故案件，發生在路口有65%，另轉彎事故達83%。分析肇事型態多以「汽車在路口轉彎時，與盲區的直行機車發生碰撞」為主，而「內湖路1段、港墘路口」、「民權東路6段、成功路2段口」、「民權東路6段、行愛路口」，這3路段更是常發生此類車禍。

▲一個標準的雙向十字路口，會有32個衝突點。（圖／記者孫于珊翻攝）

馬路如虎口！內湖分局呼籲，機車駕駛人於行經路口時，應避免與汽車併行，且保持適當安全距離；另汽車駕駛人行車前應確實調整後視鏡角度，於路口轉彎前，務必先行開啓方向燈並沿路側減速緩行。務必切記轉彎3原則：「減速、觀察、再轉彎！」以防止交通事故發生。

▼汽車視覺死角示意圖。（圖／記者孫于珊翻攝）

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