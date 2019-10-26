越南父母月入1萬…苦湊百萬「讓女兒赴英過好日子」　收喪命簡訊崩潰

▲越南女子Pham Thi Tra My被認為可能在英國貨櫃箱屍案中喪命。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）



記者丁維瑀／編譯

英國貨車凍屍案震驚國際各界，目前最新消息指出39名死者中，可能有幾人來自越南，26歲女子范氏（Pham Thi Tra My）被認為是罹難者之一。范氏的爸媽如今出面發聲，兩人悲痛提到一開始聽信走私者的說法，設法湊錢給女兒，想讓孩子前往英國過更好的生活，如果知道悲劇會發生，當初就不會讓女兒出發。

CNN獨家報導指出，阮氏芳（音譯，Nguyen Thi Phong）與范文辛（Pham Van Thin）平時住在越南河靜省一處小房子內，這家人賺的錢並不多，一個月收入大約400美元（約台幣1.2萬元），但兩人還是想辦法籌錢，讓女兒范氏可以前往英國，換得更好的生活。

英國艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃卡車23日凌晨被發現藏有39具屍體，當地警方最初認定死者全為中國公民，不過最新消息指出來自越南的范氏可能也是其中一名罹難者。目前當局尚未證實范氏的屍體也在車內，但她的家人還是擔心發生最壞的情形。

▲冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）

英國正與越南合作，確認受害者的身分，但還沒正式公布任何一人的姓名。父親范文辛告訴CNN，他收到女兒22日晚間傳來的簡訊，內容寫著「爸媽，我很抱歉，我出國沒有成功，我快要死了，無法呼吸」，這讓他非常心痛，這代表女兒傳訊時，一定知道自己會死。

「我同時失去摯愛以及我的錢。」范文辛說，收了錢的走私者並沒有告訴他，會如何把女兒運到英國，「走私者說這是安全路線，人們會搭乘飛機、汽車，如果我知道她會走這條路，我就不會讓她離開了。」

報導指出，范氏經由中國與法國設法前往英國，最後與家人失去聯繫，父親已通報女兒失蹤。據了解，卡車內39人當時困在車內，有可能缺氧而死或失溫。

母親阮氏芳則表示，現在希望英國與越南當局能把女兒的遺體帶回家，她與丈夫也還都不知道，是否能拿回給走私者的錢財。根據范文辛說法，他跟妻子支付約4萬美元（約台幣120萬元），要把女兒送到英國。

這起悲劇發生在英國23日凌晨，當時急救人員接獲指令，前往一處工業園區的貨車前，結果發現裡面藏有31名男性與8名女性的屍體。目前有4人被逮捕，包括25歲北愛爾蘭司機、48歲北愛爾蘭男子，還有同為38歲來自沃靈頓的一對男女。

英國天空新聞台（Sky News）報導，英國一個越南社區網站Viethome向警方提供約20張失蹤人口的相片，被通報失聯者，年齡在15到45歲之間。

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