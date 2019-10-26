韓國瑜開「大學生出國一年」支票　教長潘文忠：一直有具體政策

▲教育部長潘文忠回應韓國瑜的大學生出國交換政策。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃凱翊／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，並承諾若當選總統會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換一年。對此，教育部長潘文忠26日回應，鼓勵大學生進行國際交流，走出國門拓展視野，一直是教育部的重點政策之一。

韓國瑜在後援會上表示，未來如果他當選總統，也會堅定不移推動下一代的中英雙語教育，並鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，「所有費用，我當總統的話，一定想辦法幫忙解決」。

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教育部長潘文忠今(26日)上午出席2019生命教育學術研討會，在接受訪問時也針對韓國瑜的論點提出看法。潘文忠表示，對於有總統參選人要提出全面協助大學生出國，具體內容他並不了解，但教育部在學生的國際參與上，一直都有相關的政策和資源協助來全面實施，後續也有許多相關的計畫在不斷擴充。

潘文忠強調，尤其這兩年來在高等教育上，更將國際化列為重要指標，針對弱勢學生，學校跟教育部也都有相關的大量經費，要讓更多人能夠到海外拓展視野。

潘文忠也舉例，教育部最近正在推動的「藝術與設計菁英海外培訓計劃」，每人一年有150萬的補助，「我想重點是在具體的政策能夠實質的協助到學生，更重要的是對弱勢學生的協助，政府應該全力來做。」潘文忠表示，因為每個學生的出國方式不一樣，對於經費沒有詳細數字，但不管是公費留學、短期交流，或是有主題性的進修研習，教育部都有相關具體的行動和經費支持，協助學生出國增廣見聞，本就是高教深耕計劃的重點。

▲韓國瑜在雲林縣青年後援會成立大會上，承諾若當選總統會鼓勵所有大學生、研究生都出國交換一年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外針對韓國瑜的言論，教育部次長劉孟奇接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，鼓勵學生到海外學習，一直都是教育部力推的政策方向，但要達到所有學生都出國交換，有4項配套措施必須滿足。

劉孟奇表示，第一是要有足夠的交換機會，不是說每個台灣學生想走出去，就一定有海外學校願意收。教育部鼓勵大學多簽姊妹校、進行國際交流，幫學生拓展交換機會。

第二是財政能量問題，劉孟奇說，如果一年平均有1500萬學生，一年至少補助40至50萬，以大學學制4年來說的話，補助全部的學生出國交換，教育補助至少要50億至100億，這樣龐大的經費哪裡來？要喊口號都可以喊，但是錢從哪裡來才是問題。教育部目前透過高教深耕等計畫，鼓勵大學提供交換機會，但有些學生不見得負擔得起。

第三點，劉孟奇認為，現在真正的教育現況是，很多學校簽訂了姊妹校，但是名額躺在那裏沒有人去用，其實學生應多加利用，加強自己的外語、海外生活能力、以及膽識。現在很多大學設法找到交換名額，每年卻不見得能用完，學生不見得有勇氣和能力申請，需要完整的課程配套，按部就班培養學生的各項能力。

第四是學制上的配合，劉孟奇指出，許多學生擔心出國交換一學期、一年，會導致延後畢業，大學必須有所規劃。而針對韓國瑜所說的「出國一年」，他則認為，時間可以彈性一些，可針對學生需求、學習規畫等，除了一年的出國機會，也提供短期交換的機會。