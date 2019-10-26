「人頭案」被告不起訴　應曉薇回應：樹正不怕影子歪

▲台北市議員應曉薇。(資料照)

政治中心／綜合報導

針對去年跆拳道協會理事長選舉時，台北市議員應曉薇發現出現人頭會員等爭議情事，憤而退出選舉，並在臉書貼出公開信，點名2名教練許賢忠及詹任遠有灌人頭的行為 ，2名教練對應曉薇提出加重誹謗告訴，但台北地檢署調查後，認定應曉薇的質疑有所依據，將她不起訴。應曉薇對此回應指出，樹正不怕影子歪，「從來只說事實，當然不會被起訴。」

應曉薇聲明全文如下：

去年中華民國跆拳道協會選舉，本人身為台北市跆拳道協會理事長本有意參選。但是在選舉期間發現參選人之一吳兩平，勾結人頭會員、買票、利益勾結，於是我憤而退出選舉不肯同流合污，去年曉薇在臉書貼出《曉薇給敬愛的吳會長暨全省跆拳道會員的公開信》，內文提到「身為首都理事長，曉薇責無旁貸地捍衛會員權益，並且阻止傷害蔓延各縣市，這是大是大非的問題，跆拳道人的武德必須凌駕於選舉之上，絕對不容許被破壞、被滲透！」

曉薇感謝檢察官不起訴判決，判決文內容對照吳兩平最後當選全國理事長一年多來的作為，掏空協會、利益輸送、倒行逆施，都證明應曉薇一年多前就提醒過跆拳道人，這個人當理事長跆拳道就完了。

今天10月26日下午3點，中華跆協將召開罷免理事長理事會，我也會投下我神聖的一票，「罷免吳兩平，拯救跆拳道」。

同時我也將對吳兩平等人在罷免期間疑濫發混淆視聽的公文阻擾罷免案，提出偽造文書等罪。

最後我要說，這才叫「樹正不怕影子歪」，「應曉薇堅持做對的事」