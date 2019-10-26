藍營鼓吹同婚專法執政後「改回來」　黃國昌批：人權議題不該在選舉拿出來抄作

▲時代力量立委黃國昌出席同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

2019同志大遊行26日下午於台北登場，這是今年台灣同婚專法通過後的首次遊行，時代力量立委黃國昌與立委參選人林佳瑋也率領時力多名黨公職參加響應。黃國昌受訪時表示，大法官748號釋憲已經是我國憲法所宣告的憲法價值，在法律上沒有可能藉由法律的修改來抵觸憲法價值，「人權議題不該在選舉時拿出來炒作」。

台灣同志遊行今年邁入第17年，是亞洲最大的同志遊行，遊行隊伍將從台北市政府出發，再從逸仙路轉忠孝東路，一路行經東區、華山等台北知名的觀光景點，最後由林森南路轉仁愛路，進到凱達格蘭大道終點舞台，全程5.4公里，主辦單位估計今年參與人數有機會上看20萬人。

今年同志大遊行是蔡英文政府推動同婚專法後的第一次，黃國昌也率領多名時力黨公職出席響應。黃國昌表示，同婚專法通過的重要意義絕不僅僅代表台灣是亞洲第一個承認同婚的人權國家，更重要的是讓更多相愛的人彼此的結合受到法律制度的保障。

黃國昌說，從同婚專法通過到現在，大家可以很清楚地看出來，之前許多反同人士不管是基於誤會還是錯誤資訊，台灣社會在這半年多來還是一片祥和，爸爸媽媽沒有不見，在法律制度上也保障更多同性伴侶相愛一生的權利。他認為同志大遊行在今年這個時候舉辦特別有意義，也呼應今年「好厝邊」的主題，證明同志朋友與異性戀朋友沒有不一樣，在人權社會中彼此和睦相處，讓社會能夠更祥和、更美麗。

▲時代力量立委黃國昌出席同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



此外，針對藍營部分人士主張2020年若重返執政，就要將同婚專法「改回來」。對此黃國昌諷刺「我建議國民黨朋友或許大法官748號解釋要重新讀一下」，因為這已經是我國憲法所宣告的法律價值，在法律上沒有可能藉由法律的修改牴觸憲法價值。他認為人權的議題不該在選舉時拿出來炒作，特別是意見不一樣、數量比較少的人在政治上的壓迫。

黃國昌也說，台灣社會在過去半年以來，異性戀家庭依然正常運作、運轉，同婚專法通過以前的錯誤訊息並沒有發生，大家應該真心祝福同志伴侶們結婚、相愛，並提供法律給他們制度上的保障，這才是國家最基本的責任與義務。

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