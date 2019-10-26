出席台中市商界後援會談蔡賴配　蔡英文：適當時機會公布

▲蔡英文出席中藥商後援會成立大會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統參選人蔡英文26日出席「2020蔡英文總統連任全國中藥商後援會成立大會」，現場來自各縣市共22個社團、超過6百名中藥商代表出席相挺，被問到賴清德也到處輔選，是否意味蔡賴配成形？蔡英文重申，民進黨是團結的，全黨一致要在這次選舉中打出最好的成績，能夠繼續執政、國會過半，她會在適當時間提出副手人選。

▲蔡英文授與戰旗給全國中藥商總會長馬逸才。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文出席全國中藥商後援會成立大會後，針對賴清德到處輔選，2人分進合擊，是否意味蔡賴配成形？蔡英文重申，全黨一致要在這次選舉中打出最好的成績，讓現在執政團隊所規劃的改革或轉型、升級計畫，有更長的時間完整實施，她還是那句話，會在最適當的時間提出副手人選。

至於1周密集造訪台中3天，是否有特別用意，蔡英文表示，台中地點非常適合舉辦全國性活動，當然也希望在台中能有好成績。

在後援會成立大會上，由蔡英文授戰旗給各中藥商代表，而後援會也贈與中藥材連蕊和菜頭，象徵「總統連任好彩頭」，衛福部部長陳時中、總會長馬逸才、副總會長郭崑茂，立委何欣純、張廖萬堅、黃國書以及立委參選人陳秀寶出席。

蔡英文表示，在台灣長大的人對中藥行都有很深的印象，覺得是一個照顧人的地方，尤其看到架子上擺滿了一罐罐整齊分明的藥材，雖然傳統但讓人感到安心，她以今年6月接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）時為例，她特別帶賈德納走訪迪化街的中藥行，讓賈德納大開眼界，因此她感謝中藥商的朋友，不只照顧了人民的健康，也幫忙她拚外交。

對於民進黨籍立委何志偉提倡把中藥放進長照體系一事，蔡英文也深表贊同，她認為，在老人家保養跟健康照顧中，中藥可以扮演相當重要角色；未來國家將投入更多資源在中藥產業發展，讓中藥品質管理更完善，使消費者放心。

面對全球邁向高齡化，養生保健需求增加，蔡英文指出這是一個龐大的市場，政府會協助中藥業解決法規問題，幫中藥商朋友打開國際市場，締造更多商機，衛福部先前擬定的中醫藥發展法草案，則是從法規制度面來促進中藥產業的發展，鼓勵創新、研發，成為國家級的產業輔導計畫、培育完善的專業人才。