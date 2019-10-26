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山友登能高主峰腳不慎摔到骨折　警消2天陸空救援平安吊掛送醫

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▲▼男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，警消陸空救援平安救出。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，搜救人員為他包紮固定。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

一名男性山友與登山隊23日攀登能高縱走，在能高主峰下大陸持約100公尺處不慎摔傷，腳部疑似骨折。消昂局獲報以陸空救援，除派遣地面搜救上山，也請空勤直升機支援，最後在通力合作下，順利將受傷山友吊掛下山送醫。

南投縣消防局10月23日下午獲報，有一支6人登山隊申請入山走能高縱走，行經能高主峰下大陸池約100公尺處，1名43歲男性隊員不慎摔傷，腳部疑似閉鎖性骨折，無法行走。

消防局立即派遣第二大隊專責山搜隊警、義消組成4人搜救小組前往登山口，並同步通知林務局協助支援巡山員。由於地面搜救小組除攜帶基本登山裝備外，還需攜帶百米繩索、鉤環、軟式單架等救援重裝備進入山區，需耗時1日以上，消防局為搶救人命，決定以直升機吊掛搜救為主，輔以搜救人員徒步入山搶救，請求空勤直升機支援。

▲▼男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，警消陸空救援平安救出。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼搜救小組抵達現場後拍攝現場天氣狀況回傳局本部。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，警消陸空救援平安救出。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於能高主峰近日晴時雲層多，天氣不穩定，空勤直升機雖前往，但無法進入山區吊掛救援。前進指揮所也陸續加派第二、三梯次專責山搜隊警、義消及林務局支援的多名巡山員，入山協助登山客徒步搬運作業。

搜救小組經多處崩壁路段、碎石坡、箭竹密林後，歷時2天終於在今天上午6點左右，在能高主峰附近接觸到傷者與領隊。帶隊官白光毅小隊長、隊員黃嘉偉、高旭光立即評估患者身體受傷情況，發現他有頭痛輕微高山症、感冒症狀，立即給予糧食及疑似骨折患部再次固定。

▲▼男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，警消陸空救援平安救出。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子登山腳骨折，搜救人員固定後，將他平安吊掛下山送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子跟登山隊登能高主峰不慎腳骨折，警消陸空救援平安救出。（圖／記者李忠憲翻攝）

搜救隊員謝孝德也負責到制高點，回傳現場東南西北面雲層天氣狀況照片，並以電話回報本局指揮科、前進指揮所現場資訊。在陸空合作下，上午8時23分直升機抵達上空，將該名登山客吊掛成功，降落嘉義基地，後送嘉義榮民醫院。

南投消防局表示，本案同步採取地空搜救，由前進指揮所居中橫向整合訊息，以登山客傷勢為最大考量，避免搬運下撤過程造成人員的二次傷害。第二大隊轄內連2周山域事故頻傳，意外原因多為登山客攀登時腳部受傷無法行走。包括本月19日在奇萊成功山屋附近，23日在能高主峰附近。而登山團領隊處理方式不同，也間接影響待救登山客的安全。

另外，人必自助，而後人助，呼籲喜愛登山民眾，登山活動切記注意自身安全，且應確實掌握自我體能狀況，考量行走路線危險性避免危害發生，同時慎選登山商業團，詢問在山區發生意外時，領隊或帶隊公司是否在第一時間隨機應變。

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