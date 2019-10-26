韓國瑜「大學生出國遊學」政策惹議！　名嘴大酸「要有數位腦」：看VR就好了啊

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出政見表示，當選總統後鼓勵大學生、研究生在求學時期一定當「外國交換生一年」，而且費用他會幫忙想辦法解決。此話一出，讓不少政界人士、民嘴都感到相當傻眼，其中名嘴王時齊更是大酸，「大學生研究生出國遊學何必呢？看VR就好了呀」。

韓國瑜表示，未來如果他當選總統，也會堅定不移推動下一代的中英雙語教育，並鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，「所有費用，我當總統的話，一定想辦法幫忙解決」。

此話一出，立即又引發外界熱議，網友們對此也都看法不一，而基進黨發言人陳柏惟就大酸，「通通送中國就好，反正他現在所有政策都是靠中國」，而名嘴王時齊也嘲諷，「看VR就好了啊！彷彿置身國外如臨現場」之後還俏皮又諷刺地補上一句 「#你們都沒有數位腦！」。

此外，這番話也被臉書「打馬悍將粉絲團」轉來狂酸，「真的是每天都有新梗欸！」而「只是堵藍」也發文嘲諷，「真的是每天都有笑話可以看，明天又說 不可能、誰說的」。不過，也有網友在臉書力挺表示，「幇學生出國『交換』的政策，可説是青年德政，但卻遭到一堆「黑函（韓）」攻擊。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

