陳水扁爆料「蔡賴配9月24日就成局」　大讚好牌！可以加分

▲前總統陳水扁聲稱「蔡賴配」已經成局，認為算是好牌可以為民進黨加分。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前總統陳水扁26日上午在台南出席簽書會時表示，據他所知，「蔡賴配」已經成局，且在9月24日已談好，25日更有了解內情的人向他表示「蔡賴配」確實成局，只是戰略考量未發布，陳水扁並認為「蔡賴配」算是好牌，絕對可以為民進黨加分。

前總統陳水扁，26日出席台南市北區的簽書會，以及一邊一國行動黨台南市第4選區立委參選人林志文的募款餐會，表力挺。陳水扁指出，據他了解「蔡賴配」已經成局，9月24日在高雄那場會面就已經談好，且25日有解內情的人向他說，確實就是「蔡賴配」；但因國民黨總統參選人韓國瑜還沒公開他的副手人選，所以民進黨基於戰略考量，要等到國民黨先出牌，再來公開發布。

陳水扁說，相信「蔡賴配」是很多人的期待，或許會有雜音但也很正常，這算是「好牌」，這對賴清德個人來講，難免會有不同的評價，這是賴自己要去面對的問題，但整體來說這，「蔡賴配」絕對會替民進黨加分，2020總統大選最後一定是藍綠對決，這目標非常清楚。

▲前總統陳水扁力挺一邊一國行動黨台南市第4選區立委參選人林志文。（圖／翻攝林志文臉書）

以陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」，2019年8月舉辦成立大會，當時陳水扁以錄影方式發表談話，他表示要恭喜一邊一國行動黨的誕生，雖然不能夠親自參加，但他絕對有信心能夠在明年總統及立委選舉跨過門檻，不僅要爭取2席的立委席次，目的是成立立法院黨團，因此起碼要3席；陳水扁說，他願意跟大家一起打拚。

一邊一國行動黨台南市第4選區立委參選人林志文，所參選台南第4選區，就鎖定前總統陳水扁的故鄉。一邊一國行動黨表示，林志文曾任民進黨直轄市台南市黨部副執行長兼媒體發言人，2004年陳水扁總統台南市競選總部文宣部主任，更是直轄市台南市長賴清德競選總部諮詢顧問，無論是政治或社會經歷豐富完整，實力不容小覷。