台灣太好玩！伊朗夫妻花光旅費　桃捷警送車票再加碼600元

▲伊朗籍夫妻穆罕默德25日在台北車站因盤纏用盡，桃捷警察自掏腰包代購車票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

伊朗籍男子穆罕默德（MOHAMMAD GOOZALIFARD）25日下午帶著行動不便妻子來台自由行，因盤纏用盡沒錢購買從台北至桃園機場機捷車票，在台北車站向機捷員警求助，2名員警獲知後自掏腰包代購車票，並資助600元離台前在機場吃頓晚餐，穆罕默德夫妻感動的直呼這是他們在台灣遇見最難以忘懷美好回憶。

今年43歲的伊朗籍男子穆罕默德2週前帶著行動不便的老婆來台自由行，遊遍台灣各主要知名景點，25日下午3時30分現身在台北車站桃園機場捷運大廳，硬著頭皮向巡邏的捷警員警吳南翔、蔡鎧鴻求助。

穆罕默德說，因來台旅遊2週多時間未留意，不小心將身上現金全數花光，到車站才發現沒錢搭乘捷運到桃園機場，不知所措四處向旅客求助，可能是言語不通等因素，沒人願意伸出援手，只好向警察求援。

2名員警了解事情原委後，自掏腰包協助伊朗籍夫妻代購桃園機場捷運車票共約300元，好人做到底再資助600元，讓夫妻倆到桃機時可以共享離台晚餐，穆罕默德夫妻倆接到員警資助票卡與餐費後，感動的一直向員警道謝，非常感激台灣警察熱心協助，讓他們來台之旅留下美好難忘回憶。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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