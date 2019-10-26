花蓮305公車換手經營　因應蘇花改通車將新闢4線公車服務民眾

▲「305花蓮火車站-水源村」公車路線，由太魯閣客運接手經營，31日前開放民眾免費搭乘體驗。圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府闢駛「305花蓮火車站-水源村」自108年10月27日起上路，本路線主要服務花蓮後火車站地區，提供中央路、建國路、水源村等沿線居民的學生及就醫民眾更便利的交通服務，至10月31日前開放民眾免費搭乘體驗。

觀光處長唐玉書表示，本路線原客運業者經營營運期屆滿，經花蓮縣政府公告評選後，由太魯閣客運獲得經營權。本路線從花蓮火車站發車，行經花蓮後火車站、自強國中、慈濟醫院、慈濟大學、碧雲莊、慈濟科技大學至水源村，每日16班次，採用友善搭乘的低地板中型巴士，票價分別為全票25元，半票12元。為服務學子通勤，縣府積極協商慈濟大學，將公車開進校園內停靠，提升學生搭乘公車就學的意願。

因應明年蘇花改通車後將有國道客運「板橋-花蓮」及「南港-花蓮」共2條國道客運路線進駐花蓮，為最後一哩的基本民行提供服務，花蓮縣政府積極新闢花蓮市區客運路線，預計109年上半年度計有4條新路線，統聯客運經營的「飯店接駁線」、首都與臺北客運聯營的「慈濟科技大學-東大門夜市」及「花蓮火車站-慈濟科技大學」、3家聯營的「花蓮火車站-羅東轉運站」，因應蘇花改通車，將提供更多元的公共運輸路網為民服務。