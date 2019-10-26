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亡妻下葬4個月！他驚見軟體計步器「多3萬步」...一查真相氣炸：被撬開了

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▲亡妻下葬4個月！他驚見軟體計步器「多3萬步」...一查真相氣炸：被撬開了。（圖／翻攝錢江晚報）

▲朱男在廢棄的木頭房屋裡被抓到。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

住在浙江桐廬縣的王先生7月將過世的妻子下葬，不過隔月卻被親戚告知，接到了妻子的來電，隨後他便開啟手機微信，發現愛妻的計步器竟然多了3萬步，當場傻眼。事後，他到墓園查看，發現妻子的墳墓被人盜了，氣得趕緊報警。

綜合陸媒報導，王先生在今年8月時，無意間發現妻子的微信步數竟然更新了，因此便和家人前往墓園查看，發現墳墓被撬，裡頭的手機、眼鏡等葬物全部不見，隨後便立即報警。

事後，警方快速展開調查，鎖定了一名犯罪嫌疑人，但由於該名嫌犯都是透過步行來移動且漫無目的，因此偵破難度較大，直到10月才有重大線索。據悉，警方發現，嫌疑人朱男在桐廬縣富春江鎮八畝山一帶有活動的痕跡，因此便在附近埋伏，並在21日從山腳一處廢棄的木頭房屋裡，順利將朱男抓獲。

▲亡妻下葬4個月！他驚見軟體計步器「多3萬步」...一查真相氣炸：被撬開了。（圖／翻攝錢江晚報）

▲朱男已是盜墓慣犯。

經查，朱男竟是慣犯，事實上，他在3個月前就因盜墓而被補，之後刑滿釋放，沒想到近日又再度犯案。朱男坦承，自己每次犯案時，都會挑選新的墓穴，甚至專挑有供品的，而撬墓的工具都是就地取材，例如石塊等。

面對受害者家屬的質問，朱男表示，「我不怕鬼，就怕警察。」據悉，從今年8月至10月，朱男已在桐廬富春江鎮裡董村、桐君街道排門山、麻蓬村等地的公墓作案數次，共盜了20多座墳墓，涉案金額達數萬人民幣。目前，該案件正在進一步辦理當中。

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