韓國瑜何時到台中傾聽之旅　顏寬恒：11月中下旬2天

▲顏寬恒表示，韓國瑜11月中下旬會來台中停留2天。（圖／顏寬恒競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨韓國瑜總統競選總部副總幹事、立委顏寬恒26日出席胞弟顏仁賢火鍋店開幕時表示，韓國瑜正在各縣市進行下鄉傾聽之旅，明天彰化行之後，接著會去桃園，至於何時會來台中？顏說，預計在11月中下旬，停留2天，何處過夜還在安排。

▲顏寬恒二弟顏仁賢經營的火鍋店開幕。

顏寬恒二弟顏仁賢經商有成，原本經營鐵板燒，後來轉戰火鍋業，強調一樣是以頂尖新鮮食材入菜，上午出席開幕典禮者除了顏寬恒之外，還有顏仁賢的妹妹、台中副議長顏莉敏、市議員李麗華、黃馨慧等人。

顏寬恒表示，韓國瑜正在巡迴各縣市和基層座談，傾聽地方心聲，明後天會在彰化，接著會到桃園，預計11月中下旬會來台中停留2天，行程規劃、何處過夜都還在安排。

顏說，韓國瑜因為被高雄市政綁住，真正進行總統大選從16日才開始，還有10多個縣市沒有去，一路走來非常辛苦，而對手是現任總統，又是掌握國家機器，因此這場選舉可說是人民與執政黨的對決。

至於如何讓原本支持郭台銘的郭粉轉向支持韓國瑜，顏寬恒說，初選過程難免會有紛爭，不過，初選已經結束了，接著大家的共同目標就是讓韓順利當選，未來韓競總會結合支持中華民國的民眾，按步就班的一一克服各種困難。