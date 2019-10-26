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猜猜我是誰？老梗電信詐騙仍猖狂！遠傳「猜除行動」最厲害

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▲▼遠傳電信總經理井琪與刑事局長黃明昭合影。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲遠傳電信總經理井琪（圖左）帶領團隊打造AI模型，詐騙電話數量大幅降低。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

猜猜我是誰？一名80歲趙姓老翁，接到冒牌小舅子的詐騙電話來裝熟，稱自己外遇被抓，急需40萬和解金，老翁信以為真，先付10萬元給對方應急，事後發現一切都是騙局，但為時已晚。刑事局2018年起針對詐欺犯罪進行分析並研擬對策，統計詐騙手法第一名就是「猜猜我是誰」，因此與五大電信業者一同執行「猜除行動」，其中以「遠傳」的執行效果最為顯著。

▲▼猜猜我是誰詐騙!80歲老翁遭冒牌小舅子騙走10萬元。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲老梗「猜猜我是誰」，80歲老翁遭冒牌小舅子騙走10萬元。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局統計前4名詐騙手法分別為猜猜我是誰、假冒公務機關、ATM解除分期付款及假網路拍賣，其中「猜猜我是誰」佔總電信網路詐欺案件達3成之多，且以亂槍打鳥的方式發話，造成民眾不堪其擾、民怨四起。

對此，刑事局透過打擊詐欺犯罪中心協作平台進行通話資料分析，運用科技掌握詐欺據點動態、整合犯嫌活動軌跡，以打擊各處詐騙機房，並請中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太行動及遠傳等五大電信業者負起社會責任，一同加入打擊犯罪陣營。

▲▼各電信業者涉猜猜我是誰詐騙門號統計。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲各電信業者涉猜猜我是誰詐騙門號統計，「遠傳」執行成效最顯著。（圖／記者孫于珊翻攝）

五大電信中，又以「遠傳」執行成效最顯著！遠傳先對離島基地台進行訊號及方向角調整以改善過強的溢波訊號，防止遭詐欺集團利用；另將詐騙電話資料進行大數據分析，並打造AI模型進行自主管理。遠傳自2018年9月導入AI模型2個月後，詐騙電話數量從每月近300門，壓低至每月約20門，並穩定維持低檔至今。

▼遠傳電信總經理井琪與刑事局長黃明昭合影。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼遠傳電信總經理井琪與刑事局長黃明昭合影。（圖／記者孫于珊翻攝）

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