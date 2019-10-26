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于櫻櫻海端開唱嗨翻全場　歌迷卡拉OK代碼點歌顯示超高人氣

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▲尾音歌后于櫻櫻台東海端開唱嗨翻全場，歌迷現場直接可以用卡拉OK代碼點歌，顯示超高人氣。（圖／台東縣政府提供，下同）

尾音歌后于櫻櫻台東海端開唱嗨翻全場，歌迷現場直接可以用卡拉OK代碼點歌，顯示超高人氣。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府文化處089下鄉巡迴演唱會-海端場，25日配合海端鄉長青運動會活動在加拿聚集所辦理，由于櫻櫻台東海端開唱嗨翻全場 歌迷卡拉OK代碼點歌顯示超高人氣帶領台東在地樂團法蒙斯及歌手卡布達漾共同演出，演唱會非常幸運的邀請前來台東參訪的大溪地表演團共同參加，結合布農族活動，非常有在地的文化特色。

下鄉巡演一開始就湧進海端鄉六個村落的村民，現場陳大姐說，她很喜歡于櫻櫻，從小在爸爸影響下聽于櫻櫻唱歌長大，于櫻櫻不但很親民，而且還開放點歌，能在海端親眼看到她演唱真的太幸福了。

▲尾音歌后于櫻櫻台東海端開唱嗨翻全場，歌迷現場直接可以用卡拉OK代碼點歌，顯示超高人氣。（圖／台東縣政府提供，下同）

于櫻櫻在演出後，歌迷爭相排隊合影，可見其受歡迎的程度。

現場觀眾不但可以用歌名點歌，甚至連歌名的卡拉OK歌曲代碼也瞭若指掌，足以看出于櫻櫻在海端的超高人氣，除了喊安可外，鄉親們也都希望能有機會再請于櫻櫻到海端演出，演出後的照相活動排隊人潮絡繹不絕，可見其受歡迎之程度。

台東縣政府文化處表示，為了響應饒慶鈴縣長推動的文化平權願景，下鄉巡迴表演和當地特色結合，符合當地所需。使活動都能深入民心，根植於草根文化、茁壯於鄉鎮、結果於縣市，讓大家看到台東藝文之美。

12月7日最終場在金峰鄉-我是峰子同樂會，歌手有高蕾雅、太陽下山等歌手與團體，歡迎民眾踴躍參與。

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