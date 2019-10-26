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小資必學定期定額投資術！　不痛不癢存到第一桶金

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲ 定期定額投資可讓小錢積少成多。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球步入低利率環境，儲蓄理財的優勢漸漸縮減，年輕人應即早養成理財習慣，可選擇定期定額方式，投資基金或股票作為理財的第一步，累積出人生的第一桶金，接著再透過錢滾錢來創造財富。

凱基證券表示，定期定額投資的好處，除了小額即可入手外，定期定額投資期間，由於持股分時進場，可以平均投資成本，投資標的價格上漲時買的少，價格下跌時買的多，即使處於下跌波段，一旦市場反轉，就可以快速的轉虧為盈，所以只要選對投資標的，加上投資時間夠長，透過時間複利的加乘效果，定期定額的投資獲利絕對令人滿意。

請繼續往下閱讀...

凱基證券舉例，投資人若五年前開始以每個月6日扣款5,000元投資台灣五十ETF（0050），五年來的總報酬率達四成以上，年化報酬率為7.2%，總投資本金30萬就能累積出42.4萬元，投資效益相當優異。

凱基證券提醒，投資人應該從有收入開始就建立理財的觀念，就算剛開始薪水不多，但只要將每個月存下的錢透過正確的理財方式，持續投資不間斷，未來有一天就能靠被動收入為自己加薪。

理財專員建議，如果從前沒有深入關注過投資，可以先使用定期定額投資ETF，循序漸進地存好第一桶金，之後可以再依照個人興趣加進其他投資組合。此外，也提醒「長期投資」的重要，不要輕易停扣，因為景氣其實都會循環，指數不會一直維持在谷底，只要有耐心、持續下去，長期下來都會有不錯的收穫。

此外，凱基證券建議，在定期定額的存股理財期間，還可以結合台股借券服務來擴大投資收益、利上加利。在股票持有期間除可賺取股價上漲的獲利以及每年配發的股息股利外，還可透過借券服務，將持有的股票做出借，賺取額外的出借收入。

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