睽違一年後出征到澎湖！韓國瑜搶離島票　街頭巷尾有些冷清

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、洪正達／澎湖報導

國民黨總統參選人韓國瑜，全力準備2020年總統大選，請假展開傾聽之旅，26日下午前往澎湖，不過當地尚未有大批韓粉出現，街頭巷尾也未見韓國瑜競選旗幟，韓國瑜預計晚間8時轉赴救國團，與地方基層幹部舉行1個小時的座談會，隨後再轉往湖西鄉某間民宿休息過夜。

▲澎湖市區尚未見到韓國瑜旗幟。（圖／記者洪靖宜攝）

繼去年替澎湖縣長賴峰偉加油造勢後，韓國瑜26日前往澎湖，預計晚間7時抵達澎湖機場，雖然網路上有韓粉號召要一起來為韓國瑜加油，不過截至中午，澎湖市區尚未出現韓粉聚集，街頭巷尾也沒看見韓國瑜競選旗幟，只見韓國瑜將下榻的民宿外，插了幾支國旗。

▲韓國瑜晚上下塌的民宿。（圖／記者洪靖宜攝）

不過澎湖因有大批軍公教人口，選民結構原本藍大於綠，去年成功輔選國民黨提名的賴峰偉當選縣長，就看今年韓國瑜能否靠自己持續穩固票倉；韓國瑜一到澎湖會先出席澎湖縣議會黨團書記長呂光宇娶媳喜宴，晚上8點舉行地方基層幹部座談會。

而27日行程也是馬不停蹄，一早先參拜時裡水仙宮，再參加冬泳開幕式，以及參拜馬公天后宮，約10點時出席聯合競選總部成立，晚上回到台北，參加青年政策論壇。