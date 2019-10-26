同志遊行走起來！　5.5km彩虹路線萬人高喊「同志好厝邊多元愛台灣」

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

2019台灣同志遊行今（26日）登場！遊行活動從下午1點30分從台北市政府前廣場正式起步，這次活動以「同志好厝邊，多元愛台灣」口號串連整場遊行，主辦單位將這次的遊行分為6色隊伍，也因今年人數眾多，遊行共派出24台前導車。截止下午1點30分，主辦單位指出，遊行人數已有5萬人。

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主辦單位指出，今日的同志遊行將沿著忠孝東路抵達凱達格蘭大道，全長共計5.5公里長，彩虹大使HUSH也將首次與隊伍同行，陪同整個隊伍一起走到終點舞台。此外，今年也首度挑戰用行動彩虹車領隊，讓彩虹更加耀眼奪目，而在隊伍之間也會首次有不同同志族群認同旗幟飄揚，更在終點舞台邀請不同議題的團體上台分享，本屆遊行總召鄭智偉表示，希望每一個不分異同，卻同樣支持多元、民主、尊重共融台灣價值的「同志好厝邊」，在遊行中現身，共同促進社會的理解跟改變。

▲同志平權運動者祈家威（圖中）現身遊行隊伍。（圖／記者黃國霖攝）

主辦單位說明，除了在起點發放總共六萬份的「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」的遊行宣傳文宣，讓遊行群眾可以在路線上自由造句，拼出「彩虹好鄰居」，也努力讓本次路線的主要幹線忠孝東路，沿線有彩虹路燈旗飄揚，陪著大家一起前行。

今年遊行報名隊伍超過223組，除了在地的同志及性別團體、公民團體、學生社團等，還有超過30多組的友善企業，以及來自世界各國的隊伍，例如香港同志遊行、東京彩虹遊行，以及歐盟、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、法國、 德國、義大利、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞典、瑞士和英國的駐台機構。

▲主辦單位指出，遊行將發六萬份的「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」的遊行宣傳文宣，讓遊行群眾可以在路線上自由造句。（圖／記者崔至雲攝）

今年的遊行首度以行動彩虹車領隊，分成紅、橙、黃、綠、藍、紫等六個大隊，每個顏色的大隊都會由不同的社運團體發動頭車帶領，紅色大隊將由今年的主辦單位台灣同志諮詢熱線協會領軍，橙色大隊則是由數個愛滋團體首度攜手以「愛滋遊行陣線」形式，在頭車上帶隊遊行。其餘帶隊的社運團體包括台灣伴侶權益推動聯盟、同光同志長老教會、東京彩虹驕傲以及台灣性別平等教育大隊。在頭車之後，橙色至紫色的五個大隊，也分別會有代表雙性戀、跨性別、泛性戀、無性戀或雙性人的大旗，將不同的認同及價值，通通納入今年的遊行當中。

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

本屆表演節目的部分，在起點舞台將由排灣族金曲歌手阿爆用歌聲為群眾打氣，熱力開場；而走到凱道的終點舞台，也將會有9m88、本屆彩虹大使HUSH、用技藝創新傳統的微笑唸歌團、客語金曲樂團二本貓UrbanCat，以及「天生歌姬」A-Lin輪番上陣，用歌聲High翻凱道。

▲遊行開始由排灣族金曲歌手阿爆用歌聲為群眾打氣。（圖／記者崔至雲攝）

