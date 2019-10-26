　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同志遊行走起來！　5.5km彩虹路線萬人高喊「同志好厝邊多元愛台灣」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者黃國霖攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

2019台灣同志遊行今（26日）登場！遊行活動從下午1點30分從台北市政府前廣場正式起步，這次活動以「同志好厝邊，多元愛台灣」口號串連整場遊行，主辦單位將這次的遊行分為6色隊伍，也因今年人數眾多，遊行共派出24台前導車。截止下午1點30分，主辦單位指出，遊行人數已有5萬人。

請繼續往下閱讀...

主辦單位指出，今日的同志遊行將沿著忠孝東路抵達凱達格蘭大道，全長共計5.5公里長，彩虹大使HUSH也將首次與隊伍同行，陪同整個隊伍一起走到終點舞台。此外，今年也首度挑戰用行動彩虹車領隊，讓彩虹更加耀眼奪目，而在隊伍之間也會首次有不同同志族群認同旗幟飄揚，更在終點舞台邀請不同議題的團體上台分享，本屆遊行總召鄭智偉表示，希望每一個不分異同，卻同樣支持多元、民主、尊重共融台灣價值的「同志好厝邊」，在遊行中現身，共同促進社會的理解跟改變。

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者黃國霖攝）

▲同志平權運動者祈家威（圖中）現身遊行隊伍。（圖／記者黃國霖攝）

主辦單位說明，除了在起點發放總共六萬份的「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」的遊行宣傳文宣，讓遊行群眾可以在路線上自由造句，拼出「彩虹好鄰居」，也努力讓本次路線的主要幹線忠孝東路，沿線有彩虹路燈旗飄揚，陪著大家一起前行。

今年遊行報名隊伍超過223組，除了在地的同志及性別團體、公民團體、學生社團等，還有超過30多組的友善企業，以及來自世界各國的隊伍，例如香港同志遊行、東京彩虹遊行，以及歐盟、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、法國、 德國、義大利、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞典、瑞士和英國的駐台機構。

▲▼ 2019同志遊行 。（圖／記者崔至雲攝）

▲主辦單位指出，遊行將發六萬份的「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」的遊行宣傳文宣，讓遊行群眾可以在路線上自由造句。（圖／記者崔至雲攝）

今年的遊行首度以行動彩虹車領隊，分成紅、橙、黃、綠、藍、紫等六個大隊，每個顏色的大隊都會由不同的社運團體發動頭車帶領，紅色大隊將由今年的主辦單位台灣同志諮詢熱線協會領軍，橙色大隊則是由數個愛滋團體首度攜手以「愛滋遊行陣線」形式，在頭車上帶隊遊行。其餘帶隊的社運團體包括台灣伴侶權益推動聯盟、同光同志長老教會、東京彩虹驕傲以及台灣性別平等教育大隊。在頭車之後，橙色至紫色的五個大隊，也分別會有代表雙性戀、跨性別、泛性戀、無性戀或雙性人的大旗，將不同的認同及價值，通通納入今年的遊行當中。

▲▼第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲第十七屆台灣同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

本屆表演節目的部分，在起點舞台將由排灣族金曲歌手阿爆用歌聲為群眾打氣，熱力開場；而走到凱道的終點舞台，也將會有9m88、本屆彩虹大使HUSH、用技藝創新傳統的微笑唸歌團、客語金曲樂團二本貓UrbanCat，以及「天生歌姬」A-Lin輪番上陣，用歌聲High翻凱道。

▲▼ 2019同志遊行 。（圖／記者崔至雲攝）

▲遊行開始由排灣族金曲歌手阿爆用歌聲為群眾打氣。（圖／記者崔至雲攝）
 

ET快訊
乾拌麵人氣王一夜翻盤變瓦城…超夯兩雄緊咬！快來投下你的最愛
39凍屍案牽扯福建最大人蛇集團　「人蛇之母」偷渡20萬移民…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅雨季影響產量！全家夯番薯即日起漲價　最低重量下修「80克以下15元」

同志遊行走起來！　5.5km彩虹路線萬人高喊「同志好厝邊多元愛台灣」

好市多參戰萬聖節！「扣帶迷彩裝400有找」質感超好　人母心動：不用忙了

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

看動畫抽Airpods藍牙耳機、7-11禮券　水保局強推「童話看水保」

獨／台北大學校慶唱國歌！同運學生築人牆撤國旗　「換上彩虹旗」升空飄揚

點1杯無糖紅！他一吸「不鏽鋼吸管」傻眼：太常來沒防備　網笑爛破盲點

5000人搶50名！虎航空服起薪75K　前華信空姐撞臉許維恩也來考

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

梅雨季影響產量！全家夯番薯即日起漲價　最低重量下修「80克以下15元」

同志遊行走起來！　5.5km彩虹路線萬人高喊「同志好厝邊多元愛台灣」

好市多參戰萬聖節！「扣帶迷彩裝400有找」質感超好　人母心動：不用忙了

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

看動畫抽Airpods藍牙耳機、7-11禮券　水保局強推「童話看水保」

獨／台北大學校慶唱國歌！同運學生築人牆撤國旗　「換上彩虹旗」升空飄揚

點1杯無糖紅！他一吸「不鏽鋼吸管」傻眼：太常來沒防備　網笑爛破盲點

5000人搶50名！虎航空服起薪75K　前華信空姐撞臉許維恩也來考

山友登能高主峰腳不慎摔到骨折　警消2天陸空救援平安吊掛送醫

台灣太好玩！伊朗夫妻花光旅費　桃捷警送車票再加碼600元

小吃店員工監守自盜遭開除　她佯裝顧客趁機搶收銀機

獨家直擊／超美！黃捷穿婚紗挺平權：同婚元年希望大家一起幸福

水煮沒想像中健康！害膽結石、便祕...5真相「營養流光」GG了

12強／從沒後悔參加中華隊　陳鴻文40歲入選照打

韓國瑜「大學生出國遊學」政策惹議！　名嘴大酸「要有數位腦」：看VR就好了啊

法國公開賽／戴資穎滑地撲球力退辛度　網讚：女單有妳變好好看

藍營鼓吹同婚專法執政後「改回來」　黃國昌批：人權議題不該在選舉拿出來抄作

8年級設計師用室內美學完成夢想　「你的生活方式就是你的風格」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

北部試車傳奇！飆190km翻車…業務全怕爆

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

不起眼早餐店天天爆滿　網一看菜單懂了

誰是芳雪文啦　幼稚園教材考倒媽

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

獨／北大校慶　同運學生升彩虹旗

婦不吸菸喘不停　信仰虔誠燃香導致

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

好市多喪屍「掃20箱羊肉爐」網曝雷

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

5000人搶50名！虎航空服起薪75K

快訊／大樂透頭獎彰化1人獨得！中投彰富貴3連中

更多熱門

相關新聞

同志遊行登場！　20萬人歡慶「同婚元年」

同志遊行登場！　20萬人歡慶「同婚元年」

2019台灣同志遊行將在今（26日）登場！主辦單位預估參與人數將上看20萬人，同時今年也是「同婚元年」主辦單位特別以「同志好厝邊」作為這次的遊行訴求，期盼社會對性別更友善。

高橋聖子4 AV女優挺同志遊行！

高橋聖子4 AV女優挺同志遊行！

同志遊行26日登場　外交部換彩虹大頭照力挺

同志遊行26日登場　外交部換彩虹大頭照力挺

支持同志遊行　Google地圖加入「彩虹路線」

支持同志遊行　Google地圖加入「彩虹路線」

Google挺同志！「彩虹遊行路線」地圖曝光

Google挺同志！「彩虹遊行路線」地圖曝光

關鍵字：

同志遊行彩虹路線同志

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面