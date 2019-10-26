黑韓無極限！工讀徵人被黑「找臨演」　藍營立委參選人提告

▲▼嘉義山區立委候選人許能通為其工讀生徵人文喊冤並協助提告。（圖／翻攝許能通臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區立委參選人許能通，日前聘僱楊姓工讀生於網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被特定媒體、網站指幫韓國瑜「徵臨演」、「充人數」並散布個人資料瘋傳、受人辱罵，楊譴責抹黑文，許能通26日上午召開記者會，邀請律師到場對外說明將對「黑韓者」提加重毀謗、違反個資法告訴。

▲▼國民黨嘉義山區立委候選人許能通與總統候選人韓國瑜看板並立。（圖／翻攝許能通臉書）

許能通表示，「黑韓產業無所不在！」單純要徵活動臨時工讀生，卻因為臉書社團「只是堵藍」及網路媒體記者不經任何查證就進行抹黑，甚至散佈楊姓工讀生個人資料，使其遭他人譴責及謾罵，他已經協請律師幫助楊姓工讀生提告。

楊姓工讀生表示，自己受聘於許能通總部當攝影工讀生，21日當天韓國遇到嘉義，自已因為課程衝突無法出席，因此在不公開社團發徵人文希望協助當天活動，但他有強調是政黨行程，應聘者若無法接受就不要應徵。但卻沒想到該篇徵人文章卻被有心人士截圖轉發，甚至連他的手機、姓名跟照片都被公開，更有匿名電話打給他、辱罵他，讓他不堪其擾。

律師鍾表示，相關社團及網媒事先未經查證誤導讀者，並毀損楊男名譽，已違反刑法310條加重毀謗罪，同時也因公開個資而涉及違反個資法，陸續將對社團負責人、媒體提出刑事告訴及民事賠償。