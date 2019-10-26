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兒子半夜驚醒！暖人夫「做噩夢嗎」爆發父愛　一聽泣訴內容…秒炸：打一頓

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▲▼父子,家庭革命,父親,爸爸,兒子,吵架。（圖／pixabay）

▲原PO被兒子一句話氣吐血。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

對爸爸們來說「女兒是寶、兒子是草」，但有時候是寶是草，也得要看看小孩的本質，如果天生欠打，那想當寶也會被揍成草。一位人夫表示，兒子日前做了噩夢，他馬上就安慰、抱抱小孩，眼看父愛滿溢而出，兒子一句話泣訴噩夢內容，讓原PO直呼「要不是你他X是我兒子，你今天一定被我拖到廁所打一頓。」

這位人夫在臉書《爆怨公社》表示，老婆跟姐妹出國玩，晚上的時候兒子就跟他睡，「剛剛睡到一半，（兒子）做噩夢驚喜（醒）」，原PO就抱抱、安慰兒子，一邊開口問「寶貝，你做噩夢嗎？」言行動作都充滿父愛。

請繼續往下閱讀...

小男生這時一邊哭一邊自爆噩夢內容，「爸爸，我夢到以後我跟你長得一模一樣……」一句話讓原PO理智斷線，「要不是你他X是我兒子，你今天一定被我拖到廁所打一頓。」

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▲小孩哭鬧,小孩,孩子,兒童,跌倒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小男生半夜做噩夢，竟然是夢到自己長得跟爸爸一樣。（示意圖／Pixabay）

看到對話後，其他網友紛紛笑噴，「害我半夜躲在棉被偷笑」、「求孩子內心對父親長相的陰影面積」、「媽媽不在，可以在房間打，不用拖到廁所打」、「可以請師爺來翻譯一下（驚喜）是什麼了」、「真的是驚喜」、「求爸爸照片，是有多驚恐的爸爸」、「你要回他：『傻孩子，那不是夢』。」

還有人表示理解原PO的心情，「這沒什麼，我兒子是，只要有人說他長的像我，他就會大叫說……『我沒有我媽那麼醜』……所以我懂你想打死他的心情」、「我是不贊成打小孩，可是……這回爸爸動手，我完全能理解。」

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