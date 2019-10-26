陳長文駁魔鬼說　徐國勇：蘇貞昌是指過程裡是否有政治操作

▲徐國勇出席台灣警察專科學校慶祝74週年校慶大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

外傳「箱屍案」兇手陳同佳來台投案，是國民黨法界大老獻策。行政院長蘇貞昌點名前總統馬英九是「魔鬼」，早在幾個月前派密友律師到香港為反送中解套，而這名律師被認為是外傳將擔任陳同佳辯護律師的陳長文，陳長文更投書到媒體駁斥魔鬼說。對此，內政部長徐國勇26日表示，蘇貞昌並非指律師是魔鬼，而是過程裡是否有政治操作。

蘇貞昌25日受訪表示，早在幾個月前，前總統馬英九的密友律師到香港為港府「反送中」解套，律師為凶手辯護，馬英九再來上演哽咽戲碼、同情被害者的家屬，「現在照妖鏡一照，魔鬼和魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢」。

蘇貞昌「魔鬼說」讓不少法界人士質疑，蘇貞昌自己當過律師，女兒蘇巧慧也曾是律師，民進黨多少人曾以人權律師自豪，加上總統蔡英文日前還出席國際人權聯盟在台召開的年會，強調台灣在人權方面的表現，蘇貞昌難道不知道殺人嫌犯找律師辯護是基本權利？

徐國勇26日上午出席台灣警察專科學校校慶。針對法界對蘇貞昌魔鬼說有所反彈，徐國勇受訪時表示，「院長的問題，院長自己已經回答過，我不評論院長回答過的問題」。

對於與港方的聯繫，徐國勇指出，已成立一個小組，建立對話的管道，處理陳同案後續問題與進行相關規劃，該小組接到訊息以後，會在適當時機傳達。

至於港府所講的，相信民眾相當清楚，「任由一個殺人犯在香港趴趴走，這樣好嗎？那誠意哪裡呢？讓一個殺人犯這樣趴趴走，這叫誠意嗎？所以我想，事實也相當清楚，我們還是一句話，香港不辦，我們辦」

徐國勇表示，能夠引渡是最好，但看來香港不願意，「如果願意的話，就不會有前面這些問題了嘛！」引渡就是司法互助其中一項，引渡最主要是針對個案犯罪在處理，司法互助不是只有個案而已，還有很多的通案，像是對第三國行使通報等等，司法互助範圍比較廣，引渡是其中一部分。

對於律師陳長文是否合適擔任陳同佳的辯護律師，徐國勇表示，不評論律師事務所的事情，不管怎樣殺人罪無期徒刑，是刑法規定，根據刑事訴訟法，沒請律師不能審判，一定會幫忙請律師，法律上一定會有律師 強制辯護案，沒律師國家還要幫忙。

針對陳長文投書媒體反駁蘇貞昌「魔鬼說」，徐國勇強調，不要誤會蘇院長的話，不是指律師是魔鬼，更不會說律師事務所是魔鬼，「他是講，大概整個過程裡面，是不是有政治操作等等這些，他指的是這個，並不是在指律師，因為他自己也是律師，所以這部分要了解蘇院長的意思」。

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