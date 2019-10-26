　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多瘋搶羊肉爐！她「爽扛最後1箱」上推車　2HRS後結帳氣炸…被偷了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多喪屍「狂掃20盒羊肉爐」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷點：我不愛（圖／翻攝好市多社團）

▲好市多羊肉爐在特價，瞬間擠身熱銷產品。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛》，有網友25日逛好市多的時候，發現不少人瘋搶羊肉爐，還有民眾趁產品還沒進冰箱，就先快手搶了幾箱。一名女網友到嘉義好市多，拿到冷凍櫃中最後一盒羊肉爐，沒想到結帳時，發現東西不翼而飛，讓她超傻眼。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她25日中午去嘉義好市多，當時幸運拿到冷凍櫃中最後一盒羊肉爐，「貨架上羊肉爐都被搬空，好佳在我拿到最後一盒」。原PO接著繼續逛，到下午2點30分要結帳時，才發現羊肉爐憑空消失，「結帳時發現沒有羊肉爐、沒有羊肉爐、沒有羊肉爐，怎麼會這樣……」

請繼續往下閱讀...

女網友超傻眼，「竟然有人在賣場內拿（偷？）走了我的羊肉爐」，她表示，明明羊肉爐就放在推車內，上面還放了2盒法式可麗餅，對方卻硬生生把羊肉爐拿走，「還害無辜的可麗餅在盒內東倒西歪，賣象不佳」、「拿走羊肉爐的那個你／妳，實在是太可惡了，在那當下真的好生氣啊……」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼好市多喪屍「狂掃20盒羊肉爐」　網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷點：我不愛（圖／翻攝好市多社團）

▲原PO把羊肉爐放在推車中，卻被別人拿走。（示意圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

看到貼文後，許多人紛紛留言喊扯，「也太誇張，這也要偷，沒吃過嗎」、「上次我的推車也被別人推走，無言」、「我上次轉個身推車不翼而飛」、「真的，搶到放在推車上的東西，在沒結帳前都還是有風險的」、「這也太誇張了……我下次拿到暢銷品掛在胸前算了，真的怕遇到這種人」、「熱賣的東西真的放推車會被拿走，真的沒品。」

也有網友安慰原PO，「搞不好你要慶幸沒吃到，最後的一盒很可能是被拿著逛很久退冰又放回去的」、「還好這羊肉爐很多人都說不優，謝謝那位賊讓你少花冤枉錢」、「這個我買過其實味道很一般，但料多肉多，吃了一次不會再回購了。」

實際一搜好市多App，原來這一款羊肉爐正在特價，一箱2入原價599元，即日起至11月3日特價為479元，因此商品還沒上架完畢，就引來爆買波。正因為賣太夯，不少會員都買回家試吃，失望的人卻不少，「吃過一次，不怎樣！何必跟著風向」、「又是飢餓行銷」、「以前紅X的比較優」、「真的覺得還好而已，會搶只是天氣開始涼＋折扣，原價時滿滿的」、「我不喜歡有羊臊味的，喜歡的可以考慮」、「不錯吃，不過羊肉的味道有點重，喜歡吃羊肉的沒差，不喜歡的要斟酌。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
越南父母苦湊120萬「讓女兒赴英過好日子」 收到死前簡訊崩
「大學生都出國遊學」經費哪來？韓國瑜：挪用500億前瞻建設預
二伯戒澱粉「只吃食物原型」　7天後「神奇變化」量完體重傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭捷運遇爆滿車廂！丸子頭女「沒位子坐」秒炸毛…開直播譙孕婦：生小孩的很無恥

台北警載女友嗆人！10萬粉專嘆「做人很差？」　將彙整資料舉報

快訊／綺綺生回來了！施景中感動PO文：記不記得我？　網鼻酸

影／北部車商鬼見愁「流星雨」！飆190km翻車「試爛3輛車」業務全怕爆

謝祖武臉書遭韓粉「出征」　韓國瑜34字回應了：不要再反串！

影／半夜叫熊貓！外送員請吃「鹽酥雞」　妹子愣30秒想甩門：下次改叫UberEats

台南應大校慶55　神采飛舞精采絕倫

好市多瘋搶羊肉爐！她「爽扛最後1箱」上推車　2HRS後結帳氣炸…被偷了

借椅子休息！泊車哥一讓「東區火辣衝擊」秒哀怨　哥們怒喊禁忌：尊重一點

彩虹裝扮現身遊行　祁家威：同志不是殺人放火

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

台南應大校慶55　神采飛舞精采絕倫

好市多瘋搶羊肉爐！她「爽扛最後1箱」上推車　2HRS後結帳氣炸…被偷了

借椅子休息！泊車哥一讓「東區火辣衝擊」秒哀怨　哥們怒喊禁忌：尊重一點

彩虹裝扮現身遊行　祁家威：同志不是殺人放火

韓國瑜開「大學生出國一年」支票　教長潘文忠：一直有具體政策

梅雨季影響產量！全家夯番薯即日起漲價　最低重量下修「80克以下15元」

同志遊行走起來！　5.5km彩虹路線萬人高喊「同志好厝邊多元愛台灣」

好市多參戰萬聖節！「扣帶迷彩裝400有找」質感超好　人母心動：不用忙了

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

「虎爺」吳念軒帥當籃球高手！7小鮮肉一字排開「平均身高185CM」

不用跑台東　長濱話題法餐Sinasera 24主廚11/20、21客座台南晶英

專訪／賴雅妍入魔暴哭求換角　曾志偉「只吐一句話」她融化：最大稱讚

小法鬥生氣了！嚴肅臉吠叫「一開口露餡」　網調侃：嚇死我了～

影／想在路口旁下車！他竟拿「擊破器」作勢打公車司機…下秒砸爆玻璃走人

世界大賽G4太空人菜鳥尤奎迪先發　踢館國民柯賓

「小李毓芬」結婚了！　伴娘邀「歷代網拍女模」一字排開…網讚：這陣容太厲害

周杰倫一出場就下雨　阿信傻眼：以為蕭敬騰來了！

白冰冰謊報身高亂出「明牌」　豬哥亮慘賠百萬！

華為總裁任正非機場安檢　拿出這款「電子產品」...引熱議

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

不起眼早餐店天天爆滿　網一看菜單懂了

北部試車傳奇！飆190km翻車…業務全怕爆

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

誰是芳雪文啦　幼稚園教材考倒媽

獨／北大校慶　同運學生升彩虹旗

買自助餐！節儉男問1句...闆娘態度反轉

婦不吸菸喘不停　信仰虔誠燃香導致

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

5000人搶50名！虎航空服起薪75K

好市多喪屍「掃20箱羊肉爐」網曝雷

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

更多熱門

相關新聞

好市多參戰萬聖節！迷彩裝400有找人母心動

好市多參戰萬聖節！迷彩裝400有找人母心動

月底就是萬聖節，也是家長年度大比拚的時候，為了讓小孩看起來最有創意，爸媽們火力全開做勞作，不過也有人直接幫小孩買現成造型服，省時、省事又省力。一位媽媽日前去逛北投好市多，看到「角色扮演戲服」忍不住拍下照片，PO上網直呼，「可以下手了！價格很可以」，也笑說媽媽終於不用再很忙了。

好市多喪屍「掃20箱羊肉爐」網曝雷

好市多喪屍「掃20箱羊肉爐」網曝雷

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

婆婆不能逛好市多…媳緩喊一句讚爆

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回

好市多米漢堡發霉！打開「黑一塊」全台召回

好市多必買9大減肥神物！營養師狂推「白色罐裝物」

好市多必買9大減肥神物！營養師狂推「白色罐裝物」

關鍵字：

好市多costco羊肉爐推車Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

獨居婦倒浴室　姪女15年後發現變木乃伊

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面