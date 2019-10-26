好市多瘋搶羊肉爐！她「爽扛最後1箱」上推車　2HRS後結帳氣炸…被偷了

▲好市多羊肉爐在特價，瞬間擠身熱銷產品。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《好市多羊肉爐「喪屍狂搬20箱」 網嘴饞問好吃嗎？饕客曝雷：我不愛》，有網友25日逛好市多的時候，發現不少人瘋搶羊肉爐，還有民眾趁產品還沒進冰箱，就先快手搶了幾箱。一名女網友到嘉義好市多，拿到冷凍櫃中最後一盒羊肉爐，沒想到結帳時，發現東西不翼而飛，讓她超傻眼。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她25日中午去嘉義好市多，當時幸運拿到冷凍櫃中最後一盒羊肉爐，「貨架上羊肉爐都被搬空，好佳在我拿到最後一盒」。原PO接著繼續逛，到下午2點30分要結帳時，才發現羊肉爐憑空消失，「結帳時發現沒有羊肉爐、沒有羊肉爐、沒有羊肉爐，怎麼會這樣……」

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女網友超傻眼，「竟然有人在賣場內拿（偷？）走了我的羊肉爐」，她表示，明明羊肉爐就放在推車內，上面還放了2盒法式可麗餅，對方卻硬生生把羊肉爐拿走，「還害無辜的可麗餅在盒內東倒西歪，賣象不佳」、「拿走羊肉爐的那個你／妳，實在是太可惡了，在那當下真的好生氣啊……」

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▲原PO把羊肉爐放在推車中，卻被別人拿走。（示意圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

看到貼文後，許多人紛紛留言喊扯，「也太誇張，這也要偷，沒吃過嗎」、「上次我的推車也被別人推走，無言」、「我上次轉個身推車不翼而飛」、「真的，搶到放在推車上的東西，在沒結帳前都還是有風險的」、「這也太誇張了……我下次拿到暢銷品掛在胸前算了，真的怕遇到這種人」、「熱賣的東西真的放推車會被拿走，真的沒品。」

也有網友安慰原PO，「搞不好你要慶幸沒吃到，最後的一盒很可能是被拿著逛很久退冰又放回去的」、「還好這羊肉爐很多人都說不優，謝謝那位賊讓你少花冤枉錢」、「這個我買過其實味道很一般，但料多肉多，吃了一次不會再回購了。」

實際一搜好市多App，原來這一款羊肉爐正在特價，一箱2入原價599元，即日起至11月3日特價為479元，因此商品還沒上架完畢，就引來爆買波。正因為賣太夯，不少會員都買回家試吃，失望的人卻不少，「吃過一次，不怎樣！何必跟著風向」、「又是飢餓行銷」、「以前紅X的比較優」、「真的覺得還好而已，會搶只是天氣開始涼＋折扣，原價時滿滿的」、「我不喜歡有羊臊味的，喜歡的可以考慮」、「不錯吃，不過羊肉的味道有點重，喜歡吃羊肉的沒差，不喜歡的要斟酌。」

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