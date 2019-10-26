影片曝光！自助洗車大盜「撐傘切割兌幣機」　偷遍北台灣

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區一家投幣式自助洗車店，遭到竊賊以贓車作掩護，利用雨傘等遮蔽物，將投幣箱燒毀後橇開，將現金偷走。這家超狂洗車店，除了提供監視器給警方報案外，還自製「完整版行竊影片」po到臉書社團，提醒其他店注意店內財物及留意此人。

▲業者表示，2台機器都被破壞無法再繼續使用，加上內部現金總損失金額高達10萬元，可說是損失慘重。（圖／利潔投幣式自助洗車勝利店授權，下同）

店家貼文表示，10月24日凌晨1點至2點間，竊嫌將車開入洗車廠並停在兌幣機及投幣箱之間，他假藉上廁所，實則勘查機台，之後以雨傘遮住攝影機視線開始犯案。

嫌犯首先燒毀兌幣機，將機台內現金偷走，之後又繼續撬開投幣箱，將裡頭的零錢「一網打盡」，業者表示，2台機器都被破壞無法再繼續使用，加上內部現金總損失金額高達10萬元，可說是損失慘重，因此店家才氣得將完整犯案影片後製後上傳，並提醒其他同業要小心。

據了解，這名竊賊雖使用偷來的車牌做為掩護，但早已被警方鎖定身分，只是這名「自助洗車場大盜」因連續犯下多個縣市的洗車廠竊案，也早被各縣市警局通緝在案，但因竊賊非常狡猾，行蹤飄忽不定，所以目前仍逍遙法外。而業者氣憤不過將影片後製上傳網路，引發網友快速轉傳，雖引起討論，但也恐怕打草驚蛇，讓嫌犯有所緊覺，更增加破案的困難度。

竹北分局表示，六家派出所於10月24日上午8時30分接獲洗車場負責人報案，表示店內投幣機及兌幣箱現金遭竊，派出所獲報後立即組成專案小組積極搜集事證展開追查，目前已鎖定犯嫌一名，將於近日查緝到案。

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