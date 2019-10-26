中美經貿牽頭人通話　解除「美國禽肉出口」禁令達共識

▲大陸國務院副總理劉鶴日前抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴25日應約與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方將於近日再次通話，並在此期間加緊進行磋商。

《新華視點》微博報導，雙方確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鯰魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。一同參與通話的還有大陸商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等人。

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

就在雙方通話的同一天，美國貿易代表署（USTR）25日發表聲明指出，針對貿易協議第一階段，美中雙方在具體問題取得進展，很快將敲定協議的部分內容。聲明並未提供更多細節，但強調副級別談判會繼續進行，近期會再次通話。

《路透社》報導，2名美國消息人士透露，北京將要求華盛頓取消原訂12月15日實施的加徵關稅計畫，商品清單包括手機、筆記型電腦與玩具，價值大約是1560億美元。

此外，中國大陸方面也有可能也要求撤回9月1日宣布的關稅徵收計畫，「中國希望恢復到一開始只對2500億美元商品徵收關稅的狀態。」

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