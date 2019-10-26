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台東旅遊推廣會魅力十足　吸引日方媒體、部落客擠爆會場

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▲台東團隊與推廣會現場貴賓大合照。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東團隊與推廣會現場貴賓大合照。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

看準日本來台旅遊商機，台東首次來到大阪參加有「亞洲最大旅展」之稱的日本旅遊博覽會，25日舉辦旅遊推廣會，邀請台日混血作家一青妙舉辦台東魅力講座暨簽書會，從日本旅人的視角，分享東海岸獨特美景與生活風格，無論是台東限定的節慶體驗、悠活慢食、或者秋冬熱門的溫泉養生遊程，吸引不少民眾駐足關注，吸引許多粉絲熱情響應。

▲台東團隊與推廣會現場貴賓大合照。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼作家一青妙以日本旅人的視角，分享東海岸獨特美景與生活風格，吸引許多粉絲熱情響應。
台東旅遊觀光推介會吸引許多台灣旅遊的Youtuber、部落客、自媒體及日本媒體來到現場，台東館藉著難得的機會向日本民眾介紹今年11月23日即將展開的衝浪國際公開賽、12月份的慢食節以及2020年即將邁向十週年的台灣國際熱氣球嘉年華，從旅遊到美食面面俱到，就等著日本民眾來體驗。

▲台東團隊與推廣會現場貴賓大合照。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣府交通及觀光發展處王國政副處長更是為現場貴賓以原住民歡迎歌熱情相迎，親自把台東必去、必玩的景點及活動介紹給日本的朋友們，幽默風趣的介紹讓現場的youtuber及日本媒體。

▲台東團隊與推廣會現場貴賓大合照。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府團隊回答日本媒體提問。

台日混血作家一青妙特地從東京來到大阪沒台東縣府團隊加油打氣共同努力推廣台東觀光，帶來台東私密探訪的景點及台東在地原住民特別美食。

日本國際旅展將持續到10月27日，其中台東主題展區安排一青妙深度旅遊講座及谷口惠美子茶師展演會及精美紀念品等等，活動場場精彩！

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