李昌鈺任雲南警官學院榮譽教授　領聘書談319槍擊案　

▲李昌鈺獲聘雲南警官學院榮譽教授。（圖／翻攝雲南警官學院官方微平台）

記者曾俊豪／綜合報導

雲南警官學院正式聘請國際鑑識專家李昌鈺擔任榮譽教授，並在20日當天舉行榮譽教授證書頒授儀式及及刑事鑑識科學學術講座。李昌鈺在致詞時提到，自己幼年喪父，母親獨自一人撫養13個孩子，對他而言，母親是世界上最偉大的人。

《雲南警官學院官方微平台》微信公眾號報導，2019年雲南國際人才交流會之第四屆絲路法醫聯盟會議正在召開，雲南警官學院在此期間聘請「絲路法醫聯盟主席」李昌鈺博士為榮譽教授。該學院黨委書記李剛主持活動並與李昌鈺交換紀念品。

報導指出，頒授儀式後，李昌鈺以回顧成長經歷開啓當天的講座，與在場師生分享他的成長歷程，揭秘甘迺迪總統刺殺案、尼克森水門事件、柯林頓桃色案、「9·11事件」、橄欖球明星辛普生殺妻案、陳水扁槍擊案等案件背後的故事。

李昌鈺提到，自己出生於江蘇如皋，由於幼年喪父，家道中落，母親便獨自一人撫養13個孩子。對他來說，母親是世界上最偉大的人，「所以，當有人邀請我去演講被我拒絕之後，他們馬上轉頭去找我媽媽。我沒辦法，只能同意。」

報導介紹，李昌鈺在1998年擔任美國康涅狄格州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔人士。在此之前，他曾擔任康涅狄格州公共安全委員、康涅狄格州法醫實驗室主任和1979年至2000年的首席犯罪學專家。2006年，他設立了「李昌鈺法醫學研究所」。2013年9月，出任最高人民檢察院檢察技術信息研究中心顧問。