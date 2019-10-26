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高血壓父失蹤6日愛女求援　警90分鐘找到人…倒地未進食險喪枉死

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▲▼高血壓男失蹤6天，板橋警方調閱監視器後90分鐘找到奄奄一息的他。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲高血壓男返家後開的車輛被拖吊走，警方研判失蹤的他未再出門。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋一名吳姓女子23日晚間10時許衝進板橋沙崙派出所，急忙向員警表示罹患高血壓的父親已失蹤6天，擔心父親尋短或發生意外，警方受理後立即調閱監視器，發現吳父平時開的轎車在失蹤當天就被拖吊，經進一步調閱才確認吳父仍在家中，經破門後發現他倒在浴室奄奄一息，已6天未進食，警方報案後90分鐘內從鬼門關前救回吳父一命。

吳女當時進到派出所時，向員警請求協助找尋患有高血壓的父親，並表示他從18日早上9點多開車出門後就沒返家，家人也連繫不上，不僅電話沒接、按門鈴也沒人回應。派出所長認為人命關天，當即調派所內員警分工，針對轄區內各開放空間尋人，並同步通報申請手機定位，並轉請各單位協尋，另方面也請同仁調閱監視器影像。

警方透過監視影像發現，吳父的車輛9時許行經篤行路與沙崙街口時車身有明顯損壞，10時經大觀路與篤行路口返家方向，11時許拖吊車到達住家拖吊，但畫面中都沒有看到吳父身影，警方研判吳父返家後沒有外出跡象，與吳女的認知有出入，立即找鎖匠前往住處開門。

沒想到吳女跟警方進入屋內時，映入眼簾的是其父倒臥在浴室門口氣若游絲奄奄一息，立刻通報救護人員趕到現場協助送醫，從鬼門關前救回差點枉死的吳父。後經了解，吳父當天18日返家因身體不適昏倒於浴室口，到23日尋獲時已有好幾天未進食、水及高血壓藥，再稍晚發覺可能因此喪命，對此家屬及被協尋人對於沙崙派出所的全力協尋深深感謝。

▼高血壓男失蹤6天，板橋警方調閱監視器後90分鐘找到奄奄一息的他。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼高血壓男失蹤6天，板橋警方調閱監視器後90分鐘找到奄奄一息的他。（圖／記者陳豐德翻攝）

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