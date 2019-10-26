小吃店員工監守自盜遭開除　她佯裝顧客趁機搶收銀機

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓女子今年10月初到中壢區某家酸辣粉小吃店應徵工作，因急需用錢希望老闆雇用，她會認真工作，老闆雇用後沒幾天，屢次發現收銀機現金短少，調閱監視器才發現張女監守自盜，因此請她離職也未報警，未料沒幾天竟假扮顧客上門點餐，後來趁櫃台人員忙碌時，搶奪收銀金現金後逃逸；警方循線查獲張女到案，依竊盜、搶奪罪嫌將張女函送地檢署偵辦。

▲桃園市張姓女子今年10月在中壢區某家酸辣粉小吃應徵，卻趁機竊取收銀機現金。（圖／翻攝自爆料公社二社粉絲專業）

▲桃園市張姓女子今年10月在中壢區某家酸辣粉小吃佯裝顧客點餐，卻趁櫃台忙碌時搶奪收銀機現金。（圖／翻攝自爆料公社二社粉絲專業）

中壢警分局指出，涉嫌搶奪與竊盜的44歲張姓女子，今年10月12日在中壢區某酸辣店櫃台無人時，打開收銀機竊取現金直接放入口袋；本月17日中午，張女佯裝顧客點餐，取餐後趁櫃台人員忙碌時，突然打開收銀機搶奪現金後立即騎車逃逸，警方於21日循線逮捕張女到案。

警方查出，張女是酸辣粉小吃店離職員工，本月初應徵工作，但遭老闆發現張女多次竊取店內收銀機現金，結帳時發現金額短少，調閱監視器才查出張女監守自盜，但老闆好心未報警請她離職，沒想到沒幾天竟回頭搶奪。

據「爆料公社」二社粉絲專業，網友將張女擔任店員時偷竊收銀機現金與離職後佯裝顧客搶奪收銀機監視畫面po上網，籲請其他店家店做生意時要小心防範，不要被這位女子騙了！短短不到一天，有多達600餘位網友留言，網友直呼「由偷變搶........ 、垃圾就是垃圾，不可能有教誨的！可憐之人必有可恨之處這句話果然不假」。

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