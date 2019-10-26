iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能誰最好　外媒實測結果出爐

▲iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果近期最大的事件就是發布最新系列手機iPhone11，這次的新機除了多鏡頭外，也將防水功能升級到IP68。而且在新機發表會上，蘋果執行長庫克也曾表示，iPhone11系列的防水功能是歷代最強。為此，外媒特地對iPhone 11 和11 Pro的防水功能進行了實測，實測後的結果出爐，兩者表現幾乎一致，可見iPhone11優秀的防水能力。

根據外媒報導指出，由於蘋果官方數據顯示，iPhone11最多可在2米水深停留30分鐘，而iPhone11 Pro則最多可在4米水下停留30分鐘。但實測結果，皆是優於官方數據。

這次的實測實驗分為三輪，將會把兩款手機分別放置在水下4米、8米和12米三個深度來測試抗水性能，這次測試，兩款手機皆是裸機入水。

首先是把iPhone 11和11 Pro放到水下4米泡30分鐘後，營幕、相機方面皆毫無損壞，僅在音頻檢測時出現稍許雜音，似乎是因為微水漬的進入導致。第二輪測試，在8米水下浸泡30分鐘後，兩款手機營幕、相機依舊完好，不過iPhone11在播放音樂時雜音要多過11 Pro。最後在第三輪測試時，兩款手機在12米水下浸泡30分鐘後，其他功能始終能正常使用，唯有揚聲器損壞較嚴重，將音量調到最大時雜音明顯，且音質沉悶不再清脆。

此外，在經過三輪的測試後，將兩款手機乾燥72小時後，又能重新正常使用。雖此次測試非完全科學，但卻最真實地展現了iPhone11系列強大的防水性能。尤其讓人驚喜的是iPhone11，從官方數據來看它的抗水性能要略差於iPhone11 Pro，但實測中兩者表現幾乎一致，可見iPhone11優秀的防水能力。