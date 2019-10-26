韓國瑜現身新竹？　挺韓黑韓瞬間戰成一團！黨內證實…結果很哀傷

▲有網友在臉書社團貼文表示，韓國瑜本人即將現身新竹，遭到黨內否認。（圖／翻攝新竹爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

韓國瑜現身新竹？有網友在臉書《新竹爆料公社》貼文，表示新竹市南大路左轉往竹蓮寺路口封閉，是因為高雄市長韓國瑜即將出席造勢，消息一出，也讓國民黨內嚇了一跳，以為韓市長突發奇想玩「快閃」，沒想到最後確認結果，竟是烏龍一場，原來，這場活動是韓家軍自發性幫韓國瑜舉行的造勢活動，韓國瑜本人「確定不會現身」！

▲▼網友認為，竹蓮市場附近並無多餘空間可舉辦造勢活動。

陸續有網友在臉書《新竹爆料公社》貼文指出，竹蓮市附近已經進行交通管制，因為稍後韓國瑜就會現身造勢。《ETtoday新聞雲》記者向國民黨內人士陸續求證，得到的結果都是「沒聽說」，新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐陣營也證實，「這場活動是韓家軍自發舉辦，韓國瑜市長本人確定不會出席」。

雖然貼文直指韓國瑜「本人現身」，短短半小時湧進近300則留言，挺韓、反韓都「瞬間高潮」讓網路煙硝味瀰漫，不過還是有許多理智的網友不被誤導，認為竹蓮市附近腹地不大，如果韓國瑜本人親蒞造勢，根本無法容納那麼多人，完全不可能。

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