嬌生嬰兒爽身粉驗出致癌物　美4大零售商下架了

▲美國多家廠商已下架嬌生公司的嬰兒爽身粉。（圖／達志影像）

實習記者崔子柔／綜合報導

日前嬌生（Johnson & Johnson）的嬰兒爽身粉產品被美國食品和藥物管理局（FDA）檢驗出含有微量石綿，現在包括沃爾瑪（Walmart）、CVS藥局、來德愛（Rite Aid）、目標百貨（Target Corporation）等廠商為避免消費者混淆，已將22盎司規格的嬌生爽身粉產品全部或部分撤下。

根據CNN報導，檢驗結果出爐後，嬌生上週五已在美國召回3.3萬瓶嬰兒爽身粉，據了解，有問題的22盎司爽身粉在2018年被大量批發。目前嬌生正和FDA一同進行調查，並建議消費者停用批號#22318RB的產品。

來德愛發言人沙凡瑞斯（Chris Savarese）指出，為保安全，在嬌生完成調查前，不會將22盎司的爽身粉上架。沃爾瑪發言人赫伯伯格（Erin Hulliberger）也表示，已撤下與受影響爽身粉批號相同的22盎司瓶。CVS及目標百貨則撤下所有22盎司的嬌生爽身粉。

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滑石粉是化妝品常用的成分，例如在嬰兒爽身粉和腮紅中。嬌生堅稱，製造其滑石粉的礦石都經確認過符合清潔度規格，產品經過40多年的檢測，也未曾發現含有石綿，而現在他們正面臨數千起訴訟案，全是指控嬰兒爽身粉受石綿汙染，導致使用者處於致癌風險。