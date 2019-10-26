騎警車載女友「屁蛋妹」遭譙翻又被記過　爆料者出面還原現場

記者陳雕文、邱中岳／台北報導

北市萬華分局1名警員因抓毒品績效卓越，但3個月前因勤務缺失過多，調任萬華分局警備隊，沒想到24日下午又穿警服，用警車載女友，遭人拍下PO網，出面說當時為下班時間，因女友子宮出血急著載人就醫。

20多歲王姓警員，24日上午9時許，穿制服，騎乘公務車，載著女友行經長沙街二段引起一旁黃姓騎士側目，但王卻突然向對方嗆聲「看甚麼看」，雙方當場爆發口角並錄影蒐證，事後整件事情由派出所介入處理。

▲黃姓騎士拿出當時錄下的畫面指控王姓警員確實要對方下車受檢。（圖／記者陳雕文攝）

黃姓騎士26日出面表示，當天見到1名男警服儀不整騎乘警車，後方又載了1名女子才會多看對方一眼，沒想到遭對方嗆聲「看甚麼看」。

黃男強調，當時因遭對方嗆聲不滿，所以前進2百公尺後才會拿出手機蒐證，沒想到對方又怒斥「你這樣是妨害自由」。

雙方當場爆發衝突，鬧上前方派出所（警備隊），所內1名警員出面協調「誤會一場」，雙方才平息怒火。

王姓警員強調，如果當時載的是一般民眾就是「為民服務」，只是這次為民服務的對象是女友，就被外界放大檢視，實在感到相當無辜。

原在萬華分局漢中街派出所任職的王姓警員，因毒品績效好，被稱「萬華分局緝毒王」，但事後疑似因遭民眾檢舉，加上勤務缺失又太多，目前被萬華分局督察組調任「警備隊」磨練，不料現在又與民眾發生口角衝突，鬧上新聞版面。

▲黃姓騎士出面指控當時王姓警員在路邊嗆聲，且要對方停車受檢。（圖／記者陳雕文攝）

而王姓警員指稱，當天因為女朋友子宮出血，當時下班後緊急要將人帶往醫院看診，所以才會穿制服騎公務車載女友，且因當時該名路人狂看女友，才會詢問對方：「你有甚麼需要協助的嗎」，否認有與對方嗆聲。

王姓警員女友據悉為魔幻力量的團員前女友，事後則在臉書上po文反擊，爆料者情緒不穩，先對著她大吼狂罵，「希望你能摸著你的良心說話，你不是有錄影嗎？為何不敢PO？」

黃姓騎士對此表示，當時沒有錄影，僅是想拍照蒐證。

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