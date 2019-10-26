好市多參戰萬聖節！「扣帶迷彩裝400有找」質感超好　人母心動：不用忙了

▲好市多賣萬聖節戲服。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

月底就是萬聖節，也是家長年度大比拚的時候，為了讓小孩看起來最有創意，爸媽們火力全開做勞作，不過也有人直接幫小孩買現成造型服，省時、省事又省力。一位媽媽日前去逛北投好市多，看到「角色扮演戲服」忍不住拍下照片，PO上網直呼，「可以下手了！價格很可以」，也笑說媽媽終於不用再很忙了。

這位媽咪日前到好市多北投店，回家後就在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，文中表示「可以下手了！價格很可以，媽媽不用再很忙了」。看看照片，只見這個商品是「Adventure Factory Roleplay Costumes 角色扮演戲服（多款），商品說明為「各種主題滿足孩童們的想像」、「通過國家認證的玩具安全檢測」、「正義又帥氣的角色服裝」、「適用於3-8歲的兒童」。

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接著仔細看衣服的部分，賣場掛出3套，分別是消防員、軍人和飛行員，看得出來服裝做工算很精細，像是消防員不僅臂章刺繡擬真，還附一頂安全頭盔，讓小朋友看起來真的就像小小消防員；軍人的迷彩服也不馬虎，不只是單單的迷彩裝，上半身的服裝還設計有安全扣帶，看起來霸氣十足。

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▲服裝的細節感覺都相當講究。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

飛行員的服裝也很講究，包括胸前的徽章刺繡，和看起來像是麂皮或絨布的布料選材，廠商還附上其他配件，能想像小朋友穿起來的可愛模樣。至於價格部分，標價牌上寫著原價899，但現在是397元一套，便宜500元，難怪讓原PO直呼「價格很可以」。

看到照片後，家長們都很心動，「每年一次很逼人啊！這個價格，媽媽很願意」、「價格真的很可以」、「可惡已買好」、「這樣的價錢好想自己也買一套來穿喔」、「這比自己動手做環保又實用。」不過就有人透露，「現場SIZE大多都只剩7～8，適合身高約120～130」、「出清品，要買要快」、「最熱門的警察還沒特價就賣完了。」

還有人笑說，這次好市多的角色扮演服太讚了，感覺就會有很多爸媽幫小朋友買，「大家都一年穿一次，當天出現一個部隊」、「同班的可以集體買，場面應該很有趣」、「結果一個班級一堆消防員一堆士兵」、「當天穿去學校……全班都是消防員～XD」、「怕撞衫，很簡單丫～組一團打火兄弟。」

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