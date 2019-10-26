方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

▲慈善音樂劇「秦始皇」。（圖／扶輪社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為支持全球根除小兒麻痺行動計畫，國際扶輪3521地區特別舉辦「大型中文史詩音樂劇－秦始皇」慈善公益演出，於25日盛大首演，該音樂劇的演出收入利潤將按比例提撥，捐贈予國際扶輪根除小兒麻痺基金。



大型中文史詩音樂劇「秦始皇」費時3年精心策畫，由「邊田庄」餐飲創辦人兼主廚邊中健親自編導並擔任秦始皇一角，邀請金曲獎最佳女歌手許景淳飾演孟姜女，入圍第53屆金鐘獎最佳女配角的潘奕如擔綱羽姬，攜手共同演繹這位極富傳奇色彩的君主內心世界。

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▲荊軻（陳章健飾）向燕太子丹（Sonic飾）自薦欲刺殺秦王。（圖／扶輪社提供）



該劇匯聚中、港、台、日的娛樂藝術界優秀人才，包括曾任金馬、金鐘、金曲及多齣舞台劇的資深舞台設計師曾蘇銘；周杰倫御用填詞人方文山、暢銷作家吳若權參與作詞；以及迪士尼大中華區音樂總監黃康寧協助編曲與整合全劇音樂等，將帶來全新的戲劇感受。

▲秦王（邊中健飾）痛失羽姬（潘奕如飾）。（圖／扶輪社提供）



此外，該劇為響應公益，日前特別推出買戲票就送秦王夜宴的購票活動，宴席菜單由導演邊中健親自設計，皆以精采劇情命名，如「千古一帝一統六國」的美味六品、以「萬里長城」為主題的大龍蝦金磚、代表「千秋萬載黃金甲」的櫻花蝦黃金炒飯等，創意菜單和經典場景相呼應，別有一番風味。

▲秦始皇（邊中健飾）在月光下的漫步。（圖／扶輪社提供）



國際扶輪根除小兒麻痺行動計畫始於1985年倡議為全球的所有兒童接種疫苗，期間投入大量的資金和人力，並與世界衛生組織(WHO)、美國疾病控制和預防中心(CDC)、比爾及梅琳達・蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)等單位長期密切合作，34年來總共動員2300萬的志工、訪問1億9,100萬的家庭，自各界累積的募款金額超過89億美元，已幫助25億位孩童遠離小兒麻痺症。



