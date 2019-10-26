會不會接受親民黨推薦參選總統？　王金平：有成真再決定

▲王金平出席彰化師範大會校慶大會。（圖／彰師大提供）

記者鄧木卿／彰化報導

前立法院長王金平26日上午出席彰化師範大學48週年校慶及王金平活動中心落成啟用典禮後，被媒體問到郭柯王還有沒有合作可能？以及離開立法院後的未來規劃，王說，大家都是為中華民國，為台灣好，各種合作都有可能，至於會不會接受親民黨推薦參選總統，「成真的話再決定」。

王金平昨天在立法院發表30分鐘的離別發言後，未來規劃如何？王仍然說，為了中華民國，為台灣好，參選到底，從來沒有變過，至於親民黨傳出希望推薦參選總統，王說，他還沒有聽說，不過如果成真的話，到時候再決定。

王再次強調，上天如果要他要負起相當責任的話，祂就會安排一條路讓他走嘛，這是他的信念，是否會安排和宋楚瑜接觸？「會啦！有一天總是會見面的」。

針對韓國瑜深夜在臉書上發表對於立院感言的看法，會不會覺得虛情假意？王金平說，他們在立法院同事過9年，立法院對韓來講也是熟悉的一個場域，韓也有過離開立法院的一天，當然能夠理解心情，而他在立法院當過17年的院長，當然也有相當多的感想，把這個感想講出來，是要讓朝野立委都了解，讓社會也能夠理解，希望未來的立法院能夠繼續的成長，繼續的進步，他謝謝韓的看法。