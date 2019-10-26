低於35度就失溫…人體凍死前詭樣曝光　「反常發熱脫衣」3原因

▲英國39具冰屍案震驚國際。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國艾塞克斯郡（Essex）貨櫃車冰屍案震驚國際，據稱，39人在攝氏零下25度待了超過15個小時，幾乎是從失溫到活活凍死。不過，事實上人體在失溫時，大腦會產生錯覺，反而會覺得很熱而脫光衣服。

綜合外媒報導，人體正常體溫為攝氏37度，但會因天氣因素或人體浸在水中而降溫，一旦體溫低於35度，人體器官及神經就無法正常運作，會產生低溫症（Hypothermia）症狀，症狀包括發抖、言語不清、呼吸變慢、動作遲緩、困倦、喪失記憶及意識，甚至皮膚開始變得又冷又紅。

其中，最為奇怪的現象就是反常脫衣現象（Paradoxical undressing），指患者在低溫情況下卻反常的將衣服全部脫掉。報導指出，此現象有3種可能原因，一是失溫導致大腦缺氧，行為失去控制；二是身體將血液從末梢處流回給重大器官，手腳冰冷但身體卻覺得很熱，因此脫光衣服；三則是調節體溫的下丘腦（Hypothalamus）異常，傳遞出「身體很熱」的錯誤訊息。

▲人體失溫後會有異常行為。（示意圖／取自Pixabay）

數據顯示，有20至50%的低溫症死者會脫光衣服，且低溫症常見於濫用毒品、酒精、慢性病、老人或幼兒，以及營養不良的人身上。要避免體溫過低，除了穿著適當的外套、帽子、圍巾等，要避免強風跟水，因為水將熱量從身體帶走的速度比空氣還快25倍。

另外，酒精會引起血管擴張，更容易讓人體降溫。若已經出現失溫症狀，可以先用乾燥、溫暖的毯子暖和急救，並服用沒有酒精的甜熱飲。

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