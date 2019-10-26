軍人朝同胞狂開槍釀8死…稱「完全不後悔」　俄國防部：精神崩潰

▲沙姆斯丁諾夫犯案後並無悔意。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯西伯利亞東部地區赤塔（Chita）的一座軍事基地，昨日傳出一名軍人對著同胞開槍，造成8人死亡、2人受傷。俄國表示，這名軍人可能是因為「精神崩潰」才會出現攻擊行為。

根據BBC報導，兇嫌是來自秋明州（Tyumen region）瓦蓋鎮（Vagai）的20歲男子沙姆斯丁諾夫（Ramil Shamsutdinov），他在完成任務後沒有將槍枝繳回，竟直接朝著指揮官開槍。

在場的士兵一見指揮官中彈，立刻趴在地上，但沙姆斯丁諾夫並沒有停手，造成7人當場中槍身亡，另外有1人在送醫後宣告不治。

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沙姆斯丁諾夫犯案後試圖逃出基地，跑向附近的村莊。槍擊案消息傳出後，引起當地民眾驚慌，學校、商店紛紛拉下鐵門，讓居民趕緊回家避難，幸好當局在沙姆斯丁諾夫抵達村莊前，就將他逮捕了。

俄羅斯國防部指出，沙姆斯丁諾夫可能是因為精神崩潰才會這麼做，他的個人情況與軍事職務無關。另有消息指出，該名凶嫌疑似是在軍中受到不當虐待才引起這場悲劇。

俄國國防部副部長卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）主持的委員會已展開刑事調查，而沙姆斯丁諾夫在首次審問中表示，對犯下槍擊案「完全不後悔」。