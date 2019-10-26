萬聖節神妝！紅唇女「頭180度翻轉」被推爆　照片一轉...網驚：美又可怕

▲她花了半小時完成萬聖妝。（圖／小坑坑授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

萬聖節即將到來，許多人摩拳擦掌，開始研究特殊妝容及造型，希望能在趴踢上豔壓群雄。一名女網友就嘗試「倒頭妝」，而成品讓網友們嘖嘖稱奇，還有不少好奇網友將照片倒過來看，瞬間一陣毛，直呼「詭異又漂亮！」

眼看一年一度的萬聖節來臨，小坑坑突發奇想，打算來個特殊妝容直播，於是花約莫半小時，化出這個應景的倒頭妝，同時還用膚蠟捏出鼻子，「如果要捏得好看的話，就需要花更長時間了！」

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只見「倒頭女」有著一張大紅唇、眼神邪魅，正面看來還不覺得可怕，然而把照片一轉，瞬間飄出詭異氛圍，就像充滿怨氣的女鬼。

▲倒過來看的感覺，好不一樣。（圖／小坑坑授權引用）

小坑坑也向記者透露，後來在直播過程中，因為笑得太誇張，整個鼻子裂掉，感覺更暗黑了。事後，友人上「美妝公社」分享照片，笑說「我朋友昨天說要來化個萬聖妝，結果非常有效（笑）果，我來表揚一下哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」

貼文一出，引來熱烈回響，網友們紛紛讚嘆，「哈哈好有創意」、「我真的嚇到了」、「丹鳳眼一輩子都無法辦到」、「超強的，但有點可怕」、「如果可以後下腰，用雙手雙腳走路，就可以嚇哭很多小朋友了」。

另外，許多好奇寶寶都忍不住反過來看，結果馬上有了不一樣的感受，「手機反著看，會看到另外一種創意」、「倒過來看右邊美一點」、「倒著看好詭異喔」、「馬上手機倒過來看+1」。

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▼鼻子裂掉更恐怖了。（圖／小坑坑授權引用）