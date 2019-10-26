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英39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民…震撼全球！

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▲英國貨車39廂屍案，扯出福建最大人蛇集團。（圖／路透／npr.org）

▲英國貨車39廂屍案，扯出福建最大人蛇集團。（圖／路透／npr.org）

記者陳亭伃／綜合報導

英國貨櫃車39凍屍案震驚全球，第一時間外界推斷可能是「非法移民」準備入境，然而在警方抽絲剝繭三天後，目前已確定死亡的共有8女31男，其中包括11名確定為中國籍、6個越南籍家庭聲稱家人也在其中。此案讓載浮載沉的移民問題再度被討論，《每日郵報》即報導，背後牽扯的可能是中國福建的最大人蛇集團。

起源於1980年的福建人蛇集團

中國尚未成為世界第二大經濟體，不少中國人為過上更好的生活，不惜花錢賣命就為了到歐美國家展開新生活，其中「萍姐」（鄭翠萍）則是福建最有名的「人蛇之母」，光在短短35年就帶進20萬非法移民進到美國。

錢拿了，總有人會犧牲

萍姐起家的人蛇集團，用著聳動、吸引人的標語吸引想要改變生活的貧苦人上門，包括「邊境檢查迅速通關」、「不需要護照簽證照樣能行」、「絕對承諾100％安全出發」等，讓許多帶著夢想的中國人付上5000人民幣（約台幣25000元）的訂金，然後擠上船、或是貨櫃廂內，等待再度打開門的那一刻「人生會有所不同」。

薪水的吸引，就願意讓人不顧一切

過去曾有一名11歲的中國籍女孩被英國警方發現，在紅燈區從事性交易，且沒有護照、簽證就抵達英國，而女孩表示「一落地所有身分文件就被拿走，開始工作」。據悉，在中國一個月僅200英鎊的工資，到了英國就成了2000英鎊。然而代價就是若是「移民代辦費」尾款交不出來，可能就遭到人蛇集團帶去賣淫、做地下工人。

人蛇集團的坐大

人蛇之母「萍姐」2005年在紐約遭到逮捕開庭，法官描述「鄭翠萍就是一個邪惡的化身」，自1980年代初期至當時，以2萬英鎊一人的價碼，協助人口販運，「看似好像造福中國人，卻是最恐怖的走私搖籃」。最終2014年萍姐在德州監獄中過世，終其一生有35年都在從事人蛇工作，至少帶進20萬非法移民到美國。

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲英國39死貨櫃車廂屍案逐一進行死者國籍確認。（圖／路透社）

然而萍姐的離開並沒有讓人蛇集團消失，反而與時俱進的結合科技、通訊軟體行銷所謂「更好的生活」，並將觸角延伸到東南亞，不僅中國而已，儘管這些人過去都聽過萍姐，但不見得看過，卻都默默地繼續做著萍姐所開發出來的非法市場、罔顧人權性命。

如今英國貨櫃車命案，被稱是英國史上最大謀殺案，不僅是犧牲者人數多，背後所更需被重視的包括非法移民問題，以及人蛇集團勾結的杜絕。

►►車廂打開全是血手印，英39凍屍案出現越南籍

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