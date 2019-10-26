陳同佳來台投案恐延後　蔡英文：盼港府速交嫌犯及事證

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳去年涉嫌在台灣殺害懷孕女友且裝箱棄屍，而被判洗黑錢罪入獄的他已在23日刑滿出獄，不過是否來台投案一事卻鬧得沸沸揚揚，甚至傳出可能等到台灣總統大選結束後，才會來台投案。對此，總統蔡英文26日受訪時表示，現在消息有一點混亂，不知道誰是真的可以代表陳同佳，希望香港政府可以盡快把嫌犯的相關事證交給我方，以利展開完整的後續處理。

根據港媒《南華早報》報導，身兼陳同佳獄中教化師的管浩鳴透露，陳同佳赴台投案的時間可能會向後延3個月，等到台灣總統大選結束後，才會來投案。《明報》於25日的報導也指出，港台雙方已進入「技術性」磋商，主要商討陳同佳赴台細節，包括台灣警方如何陪同或帶回陳同佳，香港警方是否派員隨行等，但尚無定案。

蔡英文26日受訪時表示，現在消息有一點混亂，不知道誰是真的可以代表陳同佳。同時台灣也制定了單一窗口，整體執法單位都已經準備好了。蔡英文說，希望港府可以盡快把嫌犯的相關事證交給我方，以利展開完整的後續處理。

此外，針對行政院長蘇貞昌25日受訪時，點名前總統馬英九與國民黨，「照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」的說法，蔡英文認為蘇貞昌是想要表達在整件事情發展的過程中，看到比較不尋常的事情。

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