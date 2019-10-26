　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲韓國瑜競選總部的大門正對一棵大樹，形成頂喉煞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統提名人韓國瑜位於高雄的全國競選總部，在本月 23 日將原本從西邊進出的大門，悄悄改到東邊，有命理師表示，此舉雖可以成功凝聚人氣，有藏風聚氣，運勢向上提升之效，卻有風水佈局上的隱憂，西邊的進出口正好面對大樹，形成「頂喉煞」，恐讓主事者不得清靜，負評纏身！

易經風水命理師高煜霖指出，韓國瑜的高雄市競選總部，從裡向外看，西邊電梯，是屬於龍邊，意為主動，主積極。另外，東邊座位區，是屬虎邊，有主靜，主穩定之意。如果改從「虎邊」進出的話，就風水角度來說，則「虎動傷人」，意指裡面成員容易意見不合，產生嫌隙；亦或時常傳出有人身體微恙或受傷。最需要注意的是，下屬容易挑戰上司的權威，對需要團結的團隊來說，恐不利凝聚向心力。

請繼續往下閱讀...
易經命理師高煜霖指出，韓國瑜競選總部潛藏風水問題。（翻攝高煜霖臉書專頁）

高煜霖表示，總部西邊的進出口，剛好正面對一棵大樹，形成「頂喉煞」，主事者必須多注意身體健康，或是精神上壓力過大等問題，對於需要集中精神的最後衝刺階段，實屬不利！

高煜霖解釋，「頂喉煞」另一涵義，即主事者無法掌握關鍵事務，只能聽命於事，意指無法整合、分配資源，造成「小雞」不理，「派系」不睬。如此要當心總統選舉恐提早結束，韓會成為虛位候選人，變成大家只拚立委選情跟政黨票。

高煜霖強調，「風水」並不是死板板動不得，在「有法必有破」的邏輯下，還是有解決方案；建議可在西邊大門前的騎樓，擺放暗紅色系的「石材」屏風，即可化解「頂喉煞」及「虎動傷人」的煞氣。


更多鏡週刊報導
李佳芬諷「沒貪婪妻子就沒貪汙先生」　陳致中回嗆：李才是夫人幫
擬花153萬建「星光大道」　韓國瑜與群星手印永留高雄
質疑民調「與事實不符」　劉家昌預言：韓國瑜有800萬票

ET快訊
女友被要求AA制就嗆「打砲要不要算錢」　潔哥爆氣：當自己出來
戀上屁蛋妹走鐘…同仁嘆「他是好警察」！10萬粉專：還有更大未
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

看動畫抽Airpods藍牙耳機、7-11禮券　水保局強推「童話看水保」

獨／台北大學校慶唱國歌！同運學生築人牆撤國旗　「換上彩虹旗」升空飄揚

點1杯無糖紅！他一吸「不鏽鋼吸管」傻眼：太常來沒防備　網笑爛破盲點

5000人搶50名！虎航空服起薪75K　前華信空姐撞臉許維恩也來考

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光　氣象局估觀察時間點

萬聖本土潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊下單：免費運！網見商標求買

張子敬專訪／環保署政策遭批「太保守」　張子敬：方向抓對只往前走就好

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

李艾薇、陳瑽「從對手變隊友」　和聲A-Lin 《荒唐》雞皮疙瘩掉滿地！

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

謝飯禱告：感謝主～天天有飯吃　虔誠貴賓低頭聽到「阿們」才開動

正妹完整紀錄隆鼻手術療程 鼻孔爆血噴淚喊「我好害怕」

曾換電池...iPhone 6s放床頭充電　3hrs後竟融化炸開枕頭一片焦黑

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

看動畫抽Airpods藍牙耳機、7-11禮券　水保局強推「童話看水保」

獨／台北大學校慶唱國歌！同運學生築人牆撤國旗　「換上彩虹旗」升空飄揚

點1杯無糖紅！他一吸「不鏽鋼吸管」傻眼：太常來沒防備　網笑爛破盲點

5000人搶50名！虎航空服起薪75K　前華信空姐撞臉許維恩也來考

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光　氣象局估觀察時間點

萬聖本土潮裝「foodpig外送妹」　氣質媽喊下單：免費運！網見商標求買

張子敬專訪／環保署政策遭批「太保守」　張子敬：方向抓對只往前走就好

韓國瑜現身新竹？　挺韓黑韓瞬間戰成一團！黨內證實…結果很哀傷

iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能誰最好　外媒實測結果出爐

企排／雲林縣冠名美津濃男排　12月7日回歸主場雲科大體育館

壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

3天賺7千萬「第一陪酒女」31歲退休！　「素顏真貌」現形…恩客看傻：好醜

會不會接受親民黨推薦參選總統？　王金平：有成真再決定

台灣限定！討論度破表的冰冰霜出「護唇版」　一擦就滋潤200元有找

方文山、吳若權填詞　國際扶輪3521地區慈善音樂劇「秦始皇」首演獻公益

CNN解析為何中國人寧可成冰屍　「世界第二大經濟體」上流社會也要出走

這次關鍵一擊進了　厄文轟26分飆出戰籃網本季首勝

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

北部試車傳奇！飆190km翻車…業務全怕爆

霜降到了！鋒面雨下周襲北台降7℃

誰是芳雪文啦　幼稚園教材考倒媽

不起眼早餐店天天爆滿　網一看菜單懂了

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

好市多喪屍「掃20箱羊肉爐」網曝雷

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

阿祖進浴室「整間血」國一弟驚人習慣曝光

快訊／大樂透頭獎彰化1人獨得！中投彰富貴3連中

婦不吸菸喘不停　信仰虔誠燃香導致

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

買自助餐！節儉男問1句...闆娘態度反轉

更多熱門

相關新聞

韓國瑜資助學生留學　蔡英文：太平島挖石油

韓國瑜資助學生留學　蔡英文：太平島挖石油

總統蔡英文26日出席全國中藥商支持連任後援會時，被問到韓國瑜要讓大學生免費出國遊學一事表示，韓市長之前也開過太平島挖石油、故宮文物一次展等政見，都已經是總統候選人了，講政策時應先做好完整評估，不然支票開愈大，愈有可能跳票。

韓國瑜認年輕人不跟國際接軌　喊「出國遊學一年」費用他解決

韓國瑜認年輕人不跟國際接軌　喊「出國遊學一年」費用他解決

韓國瑜要讓「大學生都出國一年」 蔡英文：支票開越大跳票可能滿高

韓國瑜要讓「大學生都出國一年」 蔡英文：支票開越大跳票可能滿高

韓國瑜深夜發文　讚王金平對立院奉獻

韓國瑜深夜發文　讚王金平對立院奉獻

遠見調查／理想總統「拚經濟」排第一

遠見調查／理想總統「拚經濟」排第一

關鍵字：

鏡週刊韓國瑜2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎搭機「好心舉動」誤踩空姊地雷

余苑綺直腸剩2公分！癌症4期李亞萍：家人心裡有數

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

騎警車載女友被譙…屁蛋妹心痛：我流產正在出血！

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

台北警公務車載女友！女方竟是「屁蛋妹」

萬華緝毒勇警　又爆亂翻民眾包包

她搭捷運沒位子坐　開直播罵孕婦自私

不知道狗爸是誰　二哈寶寶撞臉牠

小禎離婚爆內幕…李進良友：不只劈腿

台北警公務車載女友　嗆聲：看什麼看

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

還記得他嗎？「犀利哥」今慘況曝光

即／綺綺生回來了！施景中晚間臉書發文

更多

最夯影音

更多
39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...
冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

冰屍案手法曝！低溫避開熱像儀　39人凍死...滿地穢物司機嚇昏

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

吳宗憲見過Sandy男友！　「評價不錯」：想6年後當阿公

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

羅志祥最新4人男團「舞步0瑕疵　 網友笑瘋：心裡有座精神病院

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

交往12年！台首對「同志夫夫」婚禮　跟家人出櫃...暖母挺：愛沒有不一樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面