韓國瑜負評纏身竟是風水出問題！命理師爆競選總部前大樹有詭：恐淪虛位候選人

▲韓國瑜競選總部的大門正對一棵大樹，形成頂喉煞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統提名人韓國瑜位於高雄的全國競選總部，在本月 23 日將原本從西邊進出的大門，悄悄改到東邊，有命理師表示，此舉雖可以成功凝聚人氣，有藏風聚氣，運勢向上提升之效，卻有風水佈局上的隱憂，西邊的進出口正好面對大樹，形成「頂喉煞」，恐讓主事者不得清靜，負評纏身！

易經風水命理師高煜霖指出，韓國瑜的高雄市競選總部，從裡向外看，西邊電梯，是屬於龍邊，意為主動，主積極。另外，東邊座位區，是屬虎邊，有主靜，主穩定之意。如果改從「虎邊」進出的話，就風水角度來說，則「虎動傷人」，意指裡面成員容易意見不合，產生嫌隙；亦或時常傳出有人身體微恙或受傷。最需要注意的是，下屬容易挑戰上司的權威，對需要團結的團隊來說，恐不利凝聚向心力。

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高煜霖表示，總部西邊的進出口，剛好正面對一棵大樹，形成「頂喉煞」，主事者必須多注意身體健康，或是精神上壓力過大等問題，對於需要集中精神的最後衝刺階段，實屬不利！

高煜霖解釋，「頂喉煞」另一涵義，即主事者無法掌握關鍵事務，只能聽命於事，意指無法整合、分配資源，造成「小雞」不理，「派系」不睬。如此要當心總統選舉恐提早結束，韓會成為虛位候選人，變成大家只拚立委選情跟政黨票。

高煜霖強調，「風水」並不是死板板動不得，在「有法必有破」的邏輯下，還是有解決方案；建議可在西邊大門前的騎樓，擺放暗紅色系的「石材」屏風，即可化解「頂喉煞」及「虎動傷人」的煞氣。



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