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郭昕宜擬27日宣布參選立委　曾馨瑩現身台中感恩餐會

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▲▼永齡基金會顧問郭昕宜受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲永齡基金會顧問郭昕宜。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘針對北、中、南立委佈局已成形。除了首位郭家軍李縉穎確定角逐新北市第十選區（土城、三峽）立委外，也在高雄支持國民黨高雄第二選區（岡山、路竹）立委參選人黃韻涵。據了解，已將戶籍遷至台中的郭辦發言人郭昕宜，將在27日郭台銘感恩之旅台中場中正式宣布參選，當天神秘嘉賓為郭台銘妻子曾馨瑩。

以無黨籍參選新北市土城三峽區立委的李縉穎，是首位郭家軍，而選在鴻海總部土城參選的目的，是要打響郭家軍的名號；國慶日當天，郭台銘也介紹了陳怡華與戴寧兩位郭家軍；20日在高雄場的感恩之旅會面上，郭台銘則是力挺國民黨籍的高市副議長陸淑美女兒黃韻涵，展現不分黨派只重理念的精神。

據了解，已將戶籍遷入台中的郭昕宜，將在27日郭台銘感恩之旅台中場宣布參選立委。郭昕宜曾擔任過前國民黨立委徐中雄的助理，而徐中雄在台中第八選區就曾擔任過兩屆立委，若郭昕宜回鄉參選，徐中雄也能將地方人脈挹注到她身上。

郭昕宜接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，所有幕僚都就戰鬥位置，「我們不怯戰、也不畏戰」，郭台銘希望年輕人多一點歷練，不管是到郭台銘學校（Terry Guo Institute）歷練，或是投入立委選戰，都是很好的方法，只要對國家有幫助，幕僚都會去嘗試。

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