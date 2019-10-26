蔡英文回應蘇貞昌談死刑：現行體系執法非常嚴謹跟謹慎

▲總統蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌25日於立法院備詢時表示，「我一直認為有些罪惡天地不容，比如燒死自己的爸爸、媽媽還有親人，或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷這種人天地不容」，死刑既然判決定讞就該執行。對此，總統蔡英文26日表示，蘇貞昌的態度就是行政體系的態度，在現行的體系下執法非常嚴謹跟謹慎。

蘇貞昌25日率領行政團隊赴立法院進行施政報告總質詢，他強調「我一直認為有些罪惡天地不容」，也舉例有人燒死自己的爸爸、媽媽還有親人；或是當著人家媽媽面前把孩子的頭割斷，「這種人天地不容」，死刑既然判決定讞就該執行。

蔡英文26日受訪時表示，蘇貞昌昨天在立法院講了很長的一段話，其代表的就是行政體系的態度，而在現行的體系下執法都非常嚴謹跟謹慎。

蘇貞昌25日答詢時雖沒有點出名字，但根據案例分別是2016年2月7日男子翁仁賢於桃園自家公寓燒死8旬老父母、台籍看護、姪媳和姪子；以及2016年3月29日於台北市內湖隨機殺童的毒蟲王景玉。

法務部長蔡清祥也補充，對於死刑執行的替代方案法務部一直都有研究，例如有人主張以「不得假釋」來取代死刑，但屆時是否造成監獄執行管理上的問題，以及教化是不是能達到效果都要重新考慮，不過法務部重提出這樣建議的人。

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