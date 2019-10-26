看動畫抽Airpods藍牙耳機、7-11禮券　水保局強推「童話看水保」

▲看動畫抽Airpods、7-11禮券 水保局強推「童話看水保」。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

為推廣國人水土保持觀念，農委會水土保持局指出，台中分局今年以水土保持為主題規劃一系列「童話看水保」2D動畫影片，以生動方式落實正確知識觀念外，還要讓全民有機會抽中Airpods藍牙耳機、7-11禮券等禮品。

台中分局表示，今年適逢921地震滿20週年，為讓民眾更加了解到水土保持重要性，今年也維繫去年用動畫宣導方式，在今年推出「童話看水保」系列動畫影片，維持一貫動物風格，以可愛的水土保持守護動物們擔任主角，宣傳推廣水土保持的重要性，希望結合老少咸宜的動畫影片，從觀影中落實水土保持教育觀念，達到水土保持教育向下扎根目的。

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▲看「童話看水保」系列影片，就有機會抽中Airpods藍牙耳機、7-11禮券以及萬聖節應景禮品。（圖／農委會提供）



水保局透露，即日起至10月31日期間，舉辦「做好水保不搗蛋，水保動畫好好看！」活動，民眾可至水保局台中分局Facebook粉絲專頁，按讚、留言，邀請朋友一起觀看「童話看水保」系列影片，就有機會抽中Airpods藍牙耳機、7-11禮券以及萬聖節應景禮品。

最後，水保局呼籲，有興趣的民眾可透過YouTube搜尋「水土百保袋」頻道，即可觀看「童話看水保」系列動畫，也能欣賞去年度的「水土保持小知識」系列動畫，希望全民不分大小一同上網觀賞並訂閱頻道，學習水土保持相關知識。

