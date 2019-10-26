67歲孕婦「自然受孕」產女嬰　丈夫喊上天恩賜...網罵翻

▲山東一名67歲超高齡孕婦順利生下女嬰。（圖／翻攝棗莊日報）

記者曾俊豪／綜合報導

山東棗莊一名田姓孕婦25日產下一名女嬰，消息在大陸各大網站、社群平台迅速擴散，原來，這名孕婦已經67歲，和她的68歲丈夫「自然受孕」而懷孕，並且順利產下女嬰。對於老來得女，田姓孕婦的丈夫表示，這是上天的恩賜，不過，大陸網友卻評價兩極，有人羨慕老人家身體好，也有人擔心小孩的教養問題。

《棗莊日報》報導，67歲的田姓婦人25日上午9時推入產房手術室，在醫護人員的呵護下，婦人面色紅潤，精神狀況良好。而她的丈夫則一直在產房手術室外守候，由於是高齡、高危孕婦，現場氣氛其實相當緊張，院方甚至找來山東省婦幼保健院院長王謝桐坐鎮主刀。

報導指出，上午9時10分左右，醫護團隊開使進行剖腹產手術，過了大約20分鐘，手術結束，主刀醫師王謝桐走出手術室並接受媒體採訪。他指出，「手術很順利，母女平安，一切都很好，產婦血壓脈搏都很平穩，孩子評分也很高，孩子大約有2560克。」

▲大陸網友擔心女嬰日後教養、生活問題。（圖／翻攝新浪微博）

後來，醫護人員將田姓婦人及女嬰抱出手術室時，她的丈夫也立刻上前關心母女狀況，並表示，「孩子是天賜給我們老倆口的，既然來了我們就會好好照顧她。現在她們娘倆平安，我也是從心底高興。」

由於這是中國大陸迄今最高齡的生產個案，消息曝光後，也引起媒體與社群平台關注，不過，對於兩位老人家的喜事，網路評價兩極。有網友留言羨慕老先生的體力、兩人的好感情；但也有人替小女孩的未來擔憂。

有網友留言「你的孩子20歲還沒大學畢業，就面臨著照顧兩個近90歲高齡的老人」、「只管自己高興，不管兒孫未來」、「你們這短暫的喜悅，很快就會被接踵而來的煩惱所代替。」對比當事人迎接新生命到來的喜悅，儼然是平行世界。

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