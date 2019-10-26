批馬英九「魔鬼現形」　蔡英文挺蘇貞昌：被質疑者應該對社會釋疑





▲馬英九曾談陳同佳案講到哽咽。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌25日指出馬英九的密友律師在幾個月前到香港為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護，引起前總統馬英九反擊「講這些話的人，我覺得當院長不太合適了」，對此，總統蔡英文26日表示，蘇貞昌只是提醒發展中有一些著痕，現在被質疑的幾位人士應該要對社會大眾來釋疑。

港女箱屍案兇嫌陳同佳爭議持續延燒，對於陳嫌恐要拖到選舉時才來台投案，蘇貞昌25日受訪時表示，現在看來政府步步為營是對的，早在幾個月前，馬英九密友律師已經到香港為港府反送中解套來擘劃，他的律師為凶手辯護，馬英九再來扮演哽咽、同情被害家屬。

蘇貞昌也以罕見的動怒口吻開罵，「政協律師居中跑腿、『牽猴仔』（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣，我們還在幫人家算錢呢！哼！」

但馬英九隨後也反擊，稱這件事已經荒唐到讓人不知所措的地步了，「講這些話的人，我覺得當院長不太合適了」，從總統、院長到部長都搞不清楚，香港對於境外的刑案是沒有司法管轄權的。

蘇貞昌26日受訪時態度強硬再開嗆，「1984的作者評論當年附和希勒勒言行的時候說，這些人到底是愚蠢還是邪惡，時間會證明。當年他是年輕律師，為人權奔走，為被國民黨打壓的受害者審判的時候，馬英九和『馬友友』們站在我的對立面，為威權服務，吃香喝辣，今天還有臉講人權？真是...」

蔡英文26日被問到蘇、馬二人對嗆時也表示，蘇貞昌想表達的是事件發展過程中，看到比較不尋常的事情，過程當中，現在被質疑的幾位人士是不是應該要對社會大眾來釋疑，蘇貞昌是提醒社會大眾發展中有一些著痕。

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