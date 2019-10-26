壽星N歲送N隻雞翅！「訂位滿了」店員：可去竹北or台南　台中妹臉垮：呃…

▲美味雞翅讓人食指大動！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

日前本站報導，《身高175↓的福利！火鍋店掛布條「差n公分換n片肉」 萬人噴口水：還好我矮》，好康消息一度造成轟動！近日有餐廳也喊出，「壽星N歲就送N隻雞翅」活動，一名女網友卻抱怨，台中店訂位額滿，沒想到店員卻建議，可去新竹或台南分店，讓她超傻眼。

台中一名女網友在臉書《爆怨公社》森77表示，她是本（10）月壽星寶寶，聽聞某餐廳主打「壽星幾歲就送幾隻雞翅的活動」，趕緊心動訂位。不過，該店似乎生意太忙，「打去十通不是嘟嘟聲（拿掉話筒）就是忙線」，原PO只好向總店反映，事後分店也回撥詢問，「不接沒事，接一個真是令人不爽！」

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電話中，原PO想預約10月26日，不過店員回應中午跟晚上已滿額，只能現場候位，雙方對話如下：

原PO：所以候位不一定有位置嗎？

店家：是

原PO：但壽星不是要前三日預約才可以嗎？如果候位的話是不是就沒有活動。

店家：是，現場候位的沒有活動，你可以去竹北、台南用餐！

原PO：呃…謝謝

店員的回話刷新原PO三觀，她抱怨，「以上我的感覺不好是因為，打來的口氣就不太好了，再加上候位沒活動也沒關係，我可以吃燉飯乖乖等候位呀，也不需要補那句叫我去竹北、台南用餐吧。」最後，原PO在文末也狠酸，「如果要跑這麼遠，我何必訂位離自己比較近的餐廳。」

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▲網友認為店員不必多補這句，讓人感到不舒暢！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出，引發不少網友關注討論，「廣告打很大，能吃到的沒幾個」、「感覺是要刺激平日消費，假日基本上不會有位置」、「先預祝妳生日快樂，我是上週的壽星，覺得妳不值得去花錢受氣」、「台中訂位叫人家去竹北、台南吃，店家這樣講我無法理解」。不過也有人幫忙緩頰，「我知道你說的是哪一間，我朋友他們前幾天才去吃過，只是他們去的是台北的店，看了滿滿的雞翅（65隻），真的很滿足」。

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