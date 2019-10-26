【尹衍樑列傳】書田醫院原來是國民黨營醫院

▲書田醫院外觀。（圖／翻攝Google map）

文／程景淳

黨產條例通過之後一窮二白的國民黨，曾經向郭台銘等人借錢發薪水。但是，他們都忘了，當年從劉泰英手中捐款十億給潤泰集團蓋醫院，要做「國民黨的醫院」，劉泰英說國民黨在捐款時就已和潤泰集團達成共識，潤泰每年將捐助九千萬元，彌補國民黨利息損失。



所以，從1995年捐款到現在，潤泰集團尹衍樑至少應給付超過二十億給國民黨作為黨務經費。



故事回到1995年3月，當時擔任聯合報黨政記者的謝公秉報導，國民黨中常委俞國華在中常會上質疑黨營事業管理委員會主委劉泰英捐十億元巨款給潤泰集團，興建「尹書田紀念醫院」。劉泰英答覆時辯稱，國民黨自己蓋醫院成本太高，才捐款給潤泰蓋醫院，潤泰也答應每年回饋國民黨九千萬元。

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▲尹衍樑（圖／路透社）

當年國民黨中常會由劉泰英提出黨營事業的資產和相關營運報告，中常委俞國華以過去擔任財委會主委的經驗，肯定黨管會的辛勞。俞國華隨後提到，在報紙上看到黨管會年初捐給潤泰集團十億元，興建尹書田紀念醫院。他說，蓋醫院是好事情，不過那麼大的款項，應該要說明。與會者說，由於俞國華的話題轉得太突然，不少與會者面面相覷，整個會議好像停頓下來。

一位列席的主任級人士向旁邊的人說，那麼多的錢怎麼說捐就捐呢？劉泰英隨後起身說明，國民黨原本自己有蓋醫院的意願，用以提供黨員方便的醫療服務，不過評估的結果成本太高，並不可行。劉泰英解釋，醫院是財團法人的形式，無法以投資股分的方式進行，所以才改以捐款的方式代替。劉泰英說，以捐款的方式，國民黨還是可以在醫院中取得董監事的身分，監督其營運狀況。

劉泰英向常會解釋，當初捐款給潤泰時雙方取得共識，潤泰答應每年捐給國民黨九千萬元做為回饋，長久的回饋一定會超過所捐贈的十億元。

劉泰英昨天補充說明，此案早在1992年就已經開會表決通過，原本國民黨就有意興建醫院，提供黨員完善的醫療照顧，但因成本太高，需要好幾百億元經費，只好以捐助方式向民間尋求合作。

劉泰英也表示，尹書田紀念醫院是以財團法人登記成立，黨管會無法投資持股，只能以捐款贊助，並在醫院董事會中取得決策參與權。國民黨在捐款時就已和潤泰集團達成共識，潤泰每年將捐助九千萬元，彌補國民黨利息損失。

據了解，黨營事業管理委員會在1992年12月召開的「黨營事業業務研討會」中，決定未來除了營利事業外，還將興建非營利性質的醫院、平價住宅等，一方面協助政府做社會福利事業，另一方面也有助於重建國民黨形象。

▲台灣綜合研究院創辦人劉泰英。（圖／資料照）

由於潤泰集團也是劉泰英所主導的台灣綜合研究院出資者之一，尹衍樑與劉泰英私交甚篤，因此黨管會在國內眾多醫院與財團法人當中，獨鍾潤泰集團籌資興建的尹書田紀念醫院，引起黨內大老的質疑。



在這則新聞之後，記者李文娟又追蹤所謂「每年回捐九千萬」，她採訪潤泰集團總裁尹衍樑表示，國民黨黨營中央投資公司捐贈十億元給尹書田醫學基金會興建醫院，是經過黨營事業管理委員會全票通過，並且報請黨主席批准，迄今已經八、九個月，過程公開、合法，絕對沒有任何條件交換。

尹衍樑說，國民黨內部評佔應成立一家醫院，不過規劃研究之後，發現在土地取得、財源、醫師專業人才找尋方面都有困難，因而決定放棄。不過當時尹書田醫學基金會已經成立一年，並且積極籌設尹書田紀念醫院，國民黨才決定與基金會合作設立醫院，由中央投資公司捐十億元，尹衍樑提供十億元，目前基金會有二十億元資金，未來將擴增到三十億元規模，委託尹衍樑經營管理，中央投資公司並取得基金會二席董事。

至於尹衍樑每年捐贈給國民黨的九千萬元，尹衍樑指出，那是他以「個人名義」捐贈的，與國民黨捐款建醫院並沒有「必然」的關係；事實上，他是國民黨員，每年捐贈給國民黨的錢也不只這個數目，但是，中央投資公司撥出十億元後，國民黨的經費減少，所以他提議以個人名義捐贈這筆錢，以彌補利息損失。

尹衍樑說，尹書田紀念醫院是為了紀念他父親而成立，「不是用來增加個人財富」，完全屬非營利性質的財團法人醫院，「不是國民黨醫院」，財團法人不得對捐助人有任何理由、形式的回饋，不過，未來國民黨員在掛號、自付額部分會有部分優待。尹衍樑指出，醫院設立在三芝鄉，是因為剛好有一塊適合的士地，當地二十公里範圍內沒有醫院。成立之後，將仿效慈濟免繳保證金及下鄉義診等作法，建立一個涵蓋骨科、眼科、心臟、外科及泌尿科的一流專業醫院，床位六百床左右，年底開始動工興建，施工期間約二年半。

尹衍樑與黨管會主委劉泰英曾有師生之誼，尹衍樑說，此事過程公開、合法，最近因為媒體關注「黨產」問題，才又被提出來討論。不過尹衍樑表示，他非常尊重國民黨副主席郝柏村及中常委俞國華對黨產所提出的質詢。

現在已經是電視名嘴常客的陳敏鳳，在立法院訪問當時擔任民進黨立委的沈富雄，沈富雄表示，國民黨中央投資公司日前捐資10億元給尹書田醫院，但實際上其中五億元是捐給中共，藉以和中共對台辦主任王兆國達成兩岸直航共識，并合資購買航空公司，以便謀取兩岸直航後的鉅額利益。

▲沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

沈富雄說，國民黨中央投資公司實際捐助為10億元，但根據83年衛生署核備尹書田醫院捐助紀錄，只有五億元。事實上，其中五億元由尹衍樑所屬的潤泰集團轉手，以兩千萬美金透過東吳大學校長章孝慈赴北京時，捐給北京大學成立光華管理學院，而章孝慈在北京中風所需要的旅費和返台費用支出，都是潤泰負擔。

沈富雄表示，在捐資活動結束後，尹衍樑和王兆國進行會商，往場的還有東吳法學院副院長程家瑞等，并達成協議，由尹和國民黨黨營事業管理委員會主委劉泰英負責策動兩岸早日直航，王則應允直航後，將由尹方人馬取得獨家航行權。

沈富雄指出，尹在獲得王的承諾之後，就由尹有15％股權、劉泰英有10％股權的中華開發信託公司主導，結合包括中共在內的資金，以75億元購買遠東航空公司56％的股權，為兩岸直航做準備。

沈富雄還說，尹、劉集團之所以挑選遠航，據研判是因為兩岸如果直航，雙方可能只允許獨家航空公司對航，由於中共已經排除華航、長榮，因此遠航出線的機會最大。

沈富雄認為，中央投資公司此舉，主要是一石三鳥之計，一則逃稅、二則捐助北大，可以避人耳目、三是謀取兩岸直航後的利益。而其中除了章孝慈外，其他人士都應出面說清楚，給國人一個交代。

從這段紀錄看起來，北京大學光華管理學院的捐助者，不是尹衍樑，而是由章孝慈攜帶兩千萬美金的中國國民黨。