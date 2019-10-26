獨／台北大學校慶唱國歌！同運學生築人牆撤國旗　「換上彩虹旗」升空飄揚

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

國立台北大學三峽校區26日上午舉行校慶運動會，不料現場開幕儀式正在唱國歌時，卻突然有同運學生衝上升旗台，將國旗換下，並升起彩虹旗，旗台下方瞬間陷入一片混亂，過程中還有工作人員發現異狀後急忙衝上前查看，但仍是來不及阻止，彩虹旗就在國歌的尾聲中迅速升上旗桿頂端、隨風飄揚。

▲北大三峽校區校慶，同運學生升起彩虹旗。（圖／記者郭世賢翻攝）

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《ETtoday新聞雲》記者獨家取得畫面，當時校慶開幕儀式正在進行，全體師生、運動員原地立正唱國歌，但遠方的升旗台下卻出現一陣騷動，有同運學生搶上前將原本預計升起的國旗撤下，並換上象徵性別少數群體、友善同志的「六色彩虹旗」；身穿藍色外套的工作人員發現後急忙上前阻止，但仍被同運學生阻擋在外，彩虹旗就這麼在國歌唱完後，迅速升上旗桿頂端。

目前校慶活動仍在進行中，台北大學主任秘書呂育誠表示，學生們是無預警地在典禮過程中換上彩虹旗，推測可能是對學校的一些作法、或是活動內容有意見，因此才會用這樣的方式吸引大家注意；而混亂中，右邊已經升上的校旗也一度被降下，呂育誠說，當時學務處相關同仁已立即上前勸導，但場面有些混亂，現還不清楚學生們的具體訴求是什麼，會再深入了解狀況，而整起事件後續也將依相關規定辦理，由學務處學生獎懲委員會來做決定。

此外，2019年台灣同志遊行也於今（26日）登場，將從台北市政府出發，並從逸仙路轉忠孝東路，一路行經東區、華山等台北知名的觀光景點，再由林森南路轉仁愛路，最後進到凱達格蘭大道終點舞台，全程5.4公里。單一路線希望凝聚更多同志社群的力量，並透過沿線的捷運站和商圈吸引更多路邊的人潮加入一起共襄盛舉。主辦單位預估參與人數將上看20萬人，同時今年也是「同婚元年」主辦單位特別以「同志好厝邊」作為這次的遊行訴求，期盼社會對性別更友善。

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